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Западные СМИ высоко оценили сжигающий ракеты лазер нового российского истребителя

04.08.2017 Экономика сегодня 1021 1
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Истребители пятого поколения ПАК ФА (Т-50)
Истребители пятого поколения ПАК ФА (Т-50)
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Лазерная защита нового российского истребителя от ракет противника активно обсуждается в западных СМИ, которые называют такое оружие более эффективным, чем все современные аналоги.


Российский истребитель следующего (шестого) поколения может получить лазеры для уничтожения ракет, об этом на прошлой неделе заявил разработчик оружия – концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ). Эта новость не ускользнула от внимания западных изданий. Так, британская Daily Mail назвала лазеры мощным и эффективным оружием против самонаводящихся ракет, которое будет буквально "выжигать их глаза" (головки системы самонаведения).


Издание уточняет, что противоракетные лазеры будут интегрированы в истребитель шестого поколения МиГ-41, который появится после 2035 года. Разработка МиГ-41 осуществляется параллельно проектированию истребителя пятой генерации Т-50 (ПАК ФА), который поступит на вооружение ВКС РФ в ближайшие годы.


Эффективность лазера против ракет основана на мощности лучей и прямоты их движения. Благодаря этому они получают преимущество перед пулями и зенитной артиллерией, снаряды которых движутся с относительно существенной погрешностью к заданной траектории, уточняет DM.


Вертолет Apache с боевым лазером
Источник: U.S. Army

В США аналогом такой системы сегодня являются только лазеры вертолета Apache разработки Raytheon, которые прошли тестирование в 2017 году. О разработках лазеров для истребителей ВВС США издание не сообщает.


Ранее военные эксперты заявили "Экономике сегодня" , что разработка российского истребителя шестого поколения пока находится на уровне определения задач, стоящих перед новым самолетом.


Григорий Егоров
01.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Экономика сегодня
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
AH-64
ПАК ФА
Компании
Raytheon
КРЭТ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
NL
Юрий из Ред Алерт2
28
№1
04.08.2017 10:35
Если завтра США анонсируют летающий авианосец, то в россии тоже анонсируют летающий авианосец, более того он уже превосходит американский по всем показателям, тока мы вам его не покажем...
-2
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