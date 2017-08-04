Западные СМИ высоко оценили сжигающий ракеты лазер нового российского истребителя



Истребители пятого поколения ПАК ФА (Т-50)

Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС Истребители пятого поколения ПАК ФА (Т-50)Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Лазерная защита нового российского истребителя от ракет противника активно обсуждается в западных СМИ, которые называют такое оружие более эффективным, чем все современные аналоги.

Российский истребитель следующего (шестого) поколения может получить лазеры для уничтожения ракет, об этом на прошлой неделе заявил разработчик оружия – концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ). Эта новость не ускользнула от внимания западных изданий. Так, британская Daily Mail назвала лазеры мощным и эффективным оружием против самонаводящихся ракет, которое будет буквально "выжигать их глаза" (головки системы самонаведения).

Издание уточняет, что противоракетные лазеры будут интегрированы в истребитель шестого поколения МиГ-41, который появится после 2035 года. Разработка МиГ-41 осуществляется параллельно проектированию истребителя пятой генерации Т-50 (ПАК ФА), который поступит на вооружение ВКС РФ в ближайшие годы.

Эффективность лазера против ракет основана на мощности лучей и прямоты их движения. Благодаря этому они получают преимущество перед пулями и зенитной артиллерией, снаряды которых движутся с относительно существенной погрешностью к заданной траектории, уточняет DM.

Вертолет Apache с боевым лазером Источник: U.S. Army

В США аналогом такой системы сегодня являются только лазеры вертолета Apache разработки Raytheon, которые прошли тестирование в 2017 году. О разработках лазеров для истребителей ВВС США издание не сообщает.

Ранее военные эксперты заявили "Экономике сегодня" , что разработка российского истребителя шестого поколения пока находится на уровне определения задач, стоящих перед новым самолетом.

Григорий Егоров