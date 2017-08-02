В Индии БМП-1 превратили в беспилотного робота-сапера



Индийский робот Muntra-B, созданный на базе советской боевой машины пехоты БМП-1

Источник: jjamwal.in Индийский робот Muntra-B, созданный на базе советской боевой машины пехоты БМП-1Источник: jjamwal.in

Организация оборонных исследований и разработок Индии разработала первого в стране гусеничного бронированного робота Muntra. Он создан на базе советской боевой машины пехоты БМП-1.

Два дистанционно управляемых транспортных средства были представлены на выставке "Наука для солдат".

Как сообщает Defense Aerospace, роботизированный комплекс разработан в трех вариантах: S, M и N. Muntra-S предназначен для разведки и наблюдения, а Muntra-M - для поиска и обезвреживания мин и самодельных взрывных устройств. Версия Muntra-N разработана для разведки в зонах, подвергавшихся ядерным ударам.

Роботы оснащены радиолокационными станциями, электронно-оптическими системами и лазерными дальномерами, которые позволяют вести наблюдение за наземными целями на дистанции 15 километров.

Испытания роботизированных комплексов Muntra прошли на военном полигоне в Раджастане при температуре воздуха 52 градуса Цельсия. Проверки признали успешными.

Справка "РГ"

БМП-1 выпускались в СССР с 1966 по 1988 год. За это время было произведено около 20 тысяч таких машин, которые поставлялись почти в 50 стран мира. БМП-1 имеет в длину 6,7 метра, в ширину - 2,9 метра и в высоту - 2,1 метра. Боевая машина массой 13 тонн способна развивать скорость до 65 километров в час по шоссе и до семи километров в час на воде. Боевая машина пехоты оснащена башней с пушкой 2А28 калибра 73 миллиметра и пулеметом ПКТ калибра 7,62 миллиметра. В настоящее время на вооружении Индии стоят около 360 БМП-1, которые планируется постепенно списать.

Николай Грищенко