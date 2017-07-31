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Шахту для "Сармата" построят из отходов

04.08.2017 Российская газета 376 0
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РС-18 "Стилет"
Головная часть межконтинентальной баллистической ракеты РС-18 "Стилет" в шахте перед учебно-боевым пуском, 2007 год
Источник: Сергей Казак/ТАСС

В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) создан строительный материал повышенной прочности, сообщили в пресс-службе вуза. Ингредиентами композитного бетона являются отходы промышленного производства, а использовать его можно для возведения сооружений специального назначения: оболочек ядерных реакторов, пирсов, взлетно-посадочных полос или шахт баллистических ракет типа "Сармат".


- На Дальнем Востоке аналогичных композитов нет. Для создания материала используются промышленные отходы: зола, известняк, щебень, - компоненты обычного бетона и гиперпластификатор. При помощи современных технологий отходы измельчаются до наноразмера и после того, как композит заполняется водой, его частицы более плотно "упаковываются" за счет интенсивной гидратации цемента. Это придает строительному материалу повышенную прочность, долговечность, тепло-, влагоустойчивость и непроницаемость, - рассказал один из авторов разработки, преподаватель Учебного военного центра ДВФУ подполковник Роман Федюк.


Вместе с ним над композитным бетоном работали студент Инженерной школы университета Алексей Смоляков и заведующий кафедрой строительных материалов, изделий и конструкций Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова, доктор технических наук, профессор Валерий Лесовик.


Смоляков выступил с докладом о разработке на международной выставке юных изобретателей в Японии. Сейчас композитный бетон проходит испытания в Инженерных войсках. В случае положительного отзыва от военных разработчики смогут претендовать на грант Министерства обороны РФ для доработки композита и внедрения его в производство в качестве строительного материала сооружений специального назначения.


Справка "РГ"


РС-28 "Сармат" - перспективная тяжелая баллистическая ракета шахтного базирования. Находится на испытаниях, в перспективе сменит на боевом дежурстве тяжелую МБР РС-36М "Воевода". "Сармат" отличает высокая защищенность пусковой шахты, суборбитальная траектория, большое количество ложных целей и гиперзвуковые маневрирующие боеголовки.


Антон Валагин
31.07.2017
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принадлежат Российская газета
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