Cheon Ja Bong: новый южнокорейский "десантник"
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Военно-морские силы Южной Кореи получили на вооружение новый десантный корабль. Вчера, 1 августа, портал navyrecognition.com сообщил о том, что компания Hyundai Heavy Industries передала флоту второй танкодесантный корабль проекта LST-II.
Новый корабль получил название Cheon Ja Bong и стал вторым "десантником" типа Cheon Wang Bong. Головной корабль, получивший одноимённое с типом название, был передан флоту в ноябре 2014 года, на заключительном этапе строительства находится третье судно проекта LST-II. Ещё один корабль типа Cheon Wang Bong заказан, но его строительство пока не началось.
Десантный корабль Cheon Ja Bong на испытаниях.. Источник: navyrecognition.com
Новые десантные корабли заменят на вооружении южнокорейских ВМС корабли проекта LST-I (тип Go Jun Bong), построенные в 1990-е годы. В настоящее время экипаж Cheon Ja Bong проходит интенсивную подготовку, а к концу этого года новый корабль должен официально войти в боевой состав флота.
Ходовые испытания десантного корабля Cheon Ja Bong
Водоизмещение кораблей проекта LST-II составляет 4900 т, а при полной загрузке превышает 7000 т. Cheon Ja Bong достигает 127 м в длину, 19,4 м в ширину и может развивать скорость до 23 узлов (43 км/ч). На верхней палубе корабля размещаются два десантных катера типа LCM, площадка для двух вертолётов, внутри затапливаемой палубы могут располагаться до восьми амфибийных бронетранспортёров. Кроме того, корабль может нести два танка и до 300 полностью экипированных десантников.
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02.08.2017
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