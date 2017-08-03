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"Вертолеты России" отремонтировали четыре Ми-17 для Минобороны Венгрии

04.08.2017 ТАСС 230 0
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Вертолет Ми-17. Архивное фото
Вертолет Ми-17. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

Машины уже поступили в распоряжение инозаказчика

ТАСС, 3 августа. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") провел капитальный ремонт четырех военно-транспортных вертолетов Ми-17 Министерства обороны Венгрии в рамках контракта, заключенного в июле 2016 года. Машины уже поступили в распоряжение инозаказчика, сообщили в четверг в пресс-службе компании.

"Капитальный ремонт партии вертолетов проводился на мощностях Новосибирского авиаремонтного завода, где были выполнены работы по восстановлению двигателей и фюзеляжей, заменены лопасти несущего и рулевого винтов, электропроводка и гидравлика. В результате ресурс вертолетов был увеличен на 8 лет или 2 тысячи летных часов. Кроме того, в рамках договора с Минобороны Венгрии российский холдинг обеспечил вертолеты необходимым авиационно-техническим имуществом. Отремонтированные машины уже доставлены в Венгрию", - сказали в пресс-службе.

Планируется, что пятый Ми-17 Вооруженных сил Венгрии будет отремонтирован в сентябре этого года в рамках отдельного соглашения, уточнили в российском холдинге.

Вертолеты типа Ми-8/17 производятся на Улан-Удэнском авиационном заводе и Казанском вертолетном заводе холдинга "Вертолеты России". По состоянию на 2016 год было произведено более 12 тысяч таких машин, что является рекордным в мире показателем среди двухдвигательных вертолетов. Они были поставлены более чем в 100 стран мира, их общий налет насчитывает около 100 миллионов часов.

Новосибирский авиаремонтный завод (НАРЗ) основан в 1941 году на базе авиационных предприятий, эвакуированных из Москвы во время Великой Отечественной войны. НАРЗ осуществляет техническое обслуживание, капитальный ремонт и модернизацию всех модификаций гражданских и военных вертолетов серии Ми-8/17 и Ми-26(Т), а также многоцелевых военных вертолетов типа Ми-24 и Ми-35. Предприятие производит обслуживание и ремонт систем и агрегатов вертолетной техники в течение всего межремонтного ресурса, а также обеспечивает пользователей запасными частями. За годы работы завод произвел ремонт более 6,5 тысяч вертолетов.
03.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Продукция
Ми-17
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