Главный судья Армейских международных игр-2017 подвел промежуточные итоги состязаний



Начальник ГУБП ВС России генерал-майор Дмитрий Горбатенко

Источник: cdn-st1.rtr-vesti.ru Начальник ГУБП ВС России генерал-майор Дмитрий ГорбатенкоИсточник: cdn-st1.rtr-vesti.ru

ЦАМТО, 3 августа. Главный судья Армейских международных игр-2017 генерал-майор Дмитрий Горбатенко подвел промежуточные итоги состязаний. Он сообщил, что на текущий момент открыто 24 конкурса, сегодня открывается еще один – "Мастера автобронетанковой техники". До 5 августа спланировано открытие еще двух конкурсов.

В течение пятого соревновательного дня проведены состязания в 13 конкурсах, в том числе 5 конкурсов на территории иностранных государств.

В частности, 2 августа продолжались соревнования на конкурсах "Морской десант", "Глубина", "Ключи от неба", "Отличники войсковой разведки", "Инженерная формула", "Эльбрусское кольцо", "Кубок моря", "Страж порядка", "Безопасная среда", "Снайперский рубеж", "Мастера артиллерийского огня", "Соревнования расчетов БЛА" и "Кубок моря".

По сумме призовых мест за все конкурсы общий рейтинг государств-участниц выглядит следующим образом: 1 место – Россия, 2 место – Китай, 3 место – Казахстан.

3 августа пройдет торжественная церемония открытия конкурса "Мастера автобронетанковой техники". Также будут проведены первые этапы на 6 конкурсах: "Глубина", "Военно-медицинская эстафета", "Мастер-оружейник", "Снайперский рубеж", "Мастера артиллерийского огня" и "Кубок моря", который проходит в Баку.

На конкурсах "Ключи от неба", "Эльбрусское кольцо", "Верный друг", "Полевая кухня", "Десантный взвод" и "Кубок моря", проходящий во Владивостоке, проводятся вторые этапы. В Новосибирске состоится третий этап конкурса "Отличники войсковой разведки".

На конкурсах "Танковый биатлон", "Страж порядка", "Морской десант", "Суворовский натиск", "Чистое небо", "Соревнования расчетов БЛА" и "Воин содружества" проходят мероприятия подготовки к проведению очередных этапов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.