BAE Systems сообщила о ряде контрактов, заключенных совместным предприятием FNSS, сформированным с холдингом Nurol
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Один из первых бронетранспортеров FNSS Pars III c колесной формулой 8х8, изготовленных для Омана
Источник: FNSS Savunma Sistemleri
ЦАМТО, 3 августа. В финансовом отчете компании BAE Systems за первое полугодие содержится информация о деятельности сформированного с турецким холдингом Nurol совместного предприятия FNSS Savunma Sistemleri.
Представленная Defense-aerospace.com выборка из этого документа позволяет уточнить информацию о ряде ранее подписанных контрактов. Так, размещенное на территории Турции совместное предприятие продолжает реализацию программы стоимостью 524 млн. долл. (403 млн. фунтов стерлингов), предусматривающей производство 259 боевых бронированных машин AV-8 с колесной формулой 8x8 для СВ Малайзии. Завершены работы по контракту на проведение модернизации гусеничных бронетранспортеров M-113 для СВ Саудовской Аравии. Соглашение на реализацию следующего этапа планируется подписать во второй половине года.
В рамках подписанного в 2015 году контракта продолжается поставка ББМ "Парс" с колесной формулой 8x8 и 6x6 в различных конфигурациях Оману. Заказчик получил первую бронемашину в июле.
Началось выполнение подписанного в июне 2016 года контракта стоимостью 278 млн. евро (244 млн. фунтов стерлингов) на поставку СВ Турции 260 самоходных противотанковых комплексов нового поколения, а также заключенного в декабре 2016 года контракта стоимостью 84 млн. евро (74 млн. фунтов стерлингов) на поставку СВ Турции мобильных комплексов противовоздушной обороны.
В марте 2017 года FNSS Savunma Sistemleri заключила с Министерством обороны Турции контракт стоимостью 155 млн. евро (136 млн. фунтов стерлингов) на проектирование и изготовление 27 плавающих боевых машин десанта ZAHA, которые будут применяться с борта нового десантно-вертолетного корабля-дока (ДВКД) L-408 "Анадолу".
В целом, как отмечается, FNSS увеличила портфель заказов за счет контрактов, подписанных как с турецкими, так и иностранными покупателями.
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03.08.2017
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