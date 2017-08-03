Россия лидирует в общем рейтинге государств-участников Армейских международных игр
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Военнослужащие на церемонии открытия Армейских международных игр АрМИ-2017 в Московской области
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
ЦАМТО, 3 августа. Российские участники международных этапов конкурсов АрМИ-2017 по итогам четырех дней Игр положили в свою копилку 14 призовых мест, показав отличные результаты в промежуточных состязаниях.
Об этом на брифинге о ходе проведения Армейских международных игр рассказал главный судья АрМИ-2017 генерал-майор Дмитрий Горбатенко.
В общем рейтинге государств-участников Игр Россия, таким образом, удерживает первую строчку. На втором месте расположился Казахстан с десятью призовыми местами, на третьем – Китай с семью.
Республика Беларусь, имея в своем зачете семь наград, тем не менее, занимает четвертую позицию, уступая КНР в количестве первых мест. Пятое место удерживает Узбекистан с тремя призовыми местами.
Далее следуют Египет, Киргизия, Иран, Азербайджан, Монголия и Ангола, которые пока одержали по одной промежуточной победе. Их места в рейтинге распределились с учетом количества конкурсов, в которых военнослужащие государств принимают участие, и численности привлеченного к ним личного состава.
"Это те государства, по результатам выступлений которых мы уже можем выстроить предварительный рейтинг. Конечно же, в дальнейшем он будет меняться", – резюмировал генерал-майор Дмитрий Горбатенко.
Главный судья АрМИ-2017 добавил, что продолжаются промежуточные этапы конкурсов, стартовавших ранее, а участники 12 конкурсов, в том числе Танкового биатлона, сегодня обслуживают свое вооружение и военную технику, готовясь к дальнейшим соревнованиям, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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03.08.2017
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