Россия лидирует в общем рейтинге государств-участников Армейских международных игр



Военнослужащие на церемонии открытия Армейских международных игр АрМИ-2017 в Московской области

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Военнослужащие на церемонии открытия Армейских международных игр АрМИ-2017 в Московской областиИсточник: © РИА Новости / Илья Питалев

ЦАМТО, 3 августа. Российские участники международных этапов конкурсов АрМИ-2017 по итогам четырех дней Игр положили в свою копилку 14 призовых мест, показав отличные результаты в промежуточных состязаниях.

Об этом на брифинге о ходе проведения Армейских международных игр рассказал главный судья АрМИ-2017 генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

В общем рейтинге государств-участников Игр Россия, таким образом, удерживает первую строчку. На втором месте расположился Казахстан с десятью призовыми местами, на третьем – Китай с семью.

Республика Беларусь, имея в своем зачете семь наград, тем не менее, занимает четвертую позицию, уступая КНР в количестве первых мест. Пятое место удерживает Узбекистан с тремя призовыми местами.

Далее следуют Египет, Киргизия, Иран, Азербайджан, Монголия и Ангола, которые пока одержали по одной промежуточной победе. Их места в рейтинге распределились с учетом количества конкурсов, в которых военнослужащие государств принимают участие, и численности привлеченного к ним личного состава.

"Это те государства, по результатам выступлений которых мы уже можем выстроить предварительный рейтинг. Конечно же, в дальнейшем он будет меняться", – резюмировал генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

Главный судья АрМИ-2017 добавил, что продолжаются промежуточные этапы конкурсов, стартовавших ранее, а участники 12 конкурсов, в том числе Танкового биатлона, сегодня обслуживают свое вооружение и военную технику, готовясь к дальнейшим соревнованиям, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.