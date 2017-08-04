Расторжение договора о ракетах средней и меньшей дальности поставит всю Европу под угрозу ядерного удара - эксперт
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Дворкин Владимир Зиновьевич. Научный руководитель, Центр проблем СЯС, Академия военных наук, генерал-майор (в зап.). Источник: svop.ru
Москва. 3 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Прекращение действия договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД) имело бы катастрофические последствия для России, США и Европы, считает главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Дворкин.
"Выход из договора о ракетах средней и меньшей дальности это колоссальная катастрофа для всех. Для России, США, Европы", - сказал В.Дворкин в четверг "Интерфаксу".
Ранее американское издание Politico сообщило о том, что в сенат и палату представителей США внесены законопроекты, предлагающие американским военным приступить к производству ракет средней дальности, запрещённых договором от 1987 года.
По словам эксперта, принятие подобного законопроекта привело бы к "краху договора".
"Это явный способ поссорить США с Европой. Потому что в этом случае придётся делать ракеты средней дальности и России, которые, кроме американских баз на территории Европы, для США никакой угрозы не представляют, но поставили бы под угрозу ядерного удара всю Европу", - отметил В.Дворкин.
По его мнению, запуск производства ракет средней дальности в РФ привёл бы к "колоссальной нагрузке на бюджет страны".
При этом эксперт сомневается в том, что договор прекратит своё действие. "Я думаю, что все-таки до этого не дойдёт, хватит ума сохранить этот договор", - подчеркнул В.Дворкин.
В.Дворкин ранее возглавлял 4-й НИИ Минобороны - организацию, которая занимается научным обеспечением развития Ракетных войск стратегического назначения и войск Воздушно-космической обороны.
Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов сообщил "Интерфаксу", что в российском внешнеполитическом ведомстве допускают вероятность того, что ответные меры Москвы на новые антироссийские санкции США могут затронуть договорённости в сфере разоружения и нераспространения.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году в Вашингтоне. Соглашение предусматривает уничтожение и отказ от производства баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров.
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03.08.2017
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Hazzard
6934
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№1
04.08.2017 08:52
ДРСМД в текущем виде объективно устарел. Китай, Индия, КНДР, Иран, да вообще чуть не каждая собака обладают РСД, а мы все с американцами друг на друга в амбразуры глядим.
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EDDISONN
606
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№2
04.08.2017 12:51
Цитата, Hazzard сообщ. №1
калибр, х-555, х-101 те же РСД ток не наземного базирования
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