Расторжение договора о ракетах средней и меньшей дальности поставит всю Европу под угрозу ядерного удара - эксперт



Дворкин Владимир Зиновьевич. Научный руководитель, Центр проблем СЯС, Академия военных наук, генерал-майор (в зап.). Источник: svop.ru Дворкин Владимир Зиновьевич. Научный руководитель, Центр проблем СЯС, Академия военных наук, генерал-майор (в зап.). Источник: svop.ru

Москва. 3 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Прекращение действия договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД) имело бы катастрофические последствия для России, США и Европы, считает главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Дворкин.

"Выход из договора о ракетах средней и меньшей дальности это колоссальная катастрофа для всех. Для России, США, Европы", - сказал В.Дворкин в четверг "Интерфаксу".

Ранее американское издание Politico сообщило о том, что в сенат и палату представителей США внесены законопроекты, предлагающие американским военным приступить к производству ракет средней дальности, запрещённых договором от 1987 года.

По словам эксперта, принятие подобного законопроекта привело бы к "краху договора".

"Это явный способ поссорить США с Европой. Потому что в этом случае придётся делать ракеты средней дальности и России, которые, кроме американских баз на территории Европы, для США никакой угрозы не представляют, но поставили бы под угрозу ядерного удара всю Европу", - отметил В.Дворкин.

По его мнению, запуск производства ракет средней дальности в РФ привёл бы к "колоссальной нагрузке на бюджет страны".

При этом эксперт сомневается в том, что договор прекратит своё действие. "Я думаю, что все-таки до этого не дойдёт, хватит ума сохранить этот договор", - подчеркнул В.Дворкин.

В.Дворкин ранее возглавлял 4-й НИИ Минобороны - организацию, которая занимается научным обеспечением развития Ракетных войск стратегического назначения и войск Воздушно-космической обороны.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов сообщил "Интерфаксу", что в российском внешнеполитическом ведомстве допускают вероятность того, что ответные меры Москвы на новые антироссийские санкции США могут затронуть договорённости в сфере разоружения и нераспространения.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году в Вашингтоне. Соглашение предусматривает уничтожение и отказ от производства баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров.