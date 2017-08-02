США могут приостановить санкции против оборонного сектора России



Зенитно-ракетные комплексы Триумф С-400. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев Зенитно-ракетные комплексы Триумф С-400. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Алексей Даничев

ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Новая редакция законопроекта по санкциям против РФ, Ирана и КНДР дает возможность профильным агентствам США приостанавливать их действие в отношении оборонного и разведсекторов, в случае если они повредят американским компаниям или союзникам, говорится в заявлении президента США Дональда Трампа.

"Новая редакция также гарантирует, что наши агентства могут приостановить санкции против секторов разведки и обороны, если санкции могут негативно повлиять на американские компании и наших союзников", - отмечается там.