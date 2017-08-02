США могут приостановить санкции против оборонного сектора России
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Зенитно-ракетные комплексы Триумф С-400. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Новая редакция законопроекта по санкциям против РФ, Ирана и КНДР дает возможность профильным агентствам США приостанавливать их действие в отношении оборонного и разведсекторов, в случае если они повредят американским компаниям или союзникам, говорится в заявлении президента США Дональда Трампа.
"Новая редакция также гарантирует, что наши агентства могут приостановить санкции против секторов разведки и обороны, если санкции могут негативно повлиять на американские компании и наших союзников", - отмечается там.
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02.08.2017
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