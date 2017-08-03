Безрадостное будущее отечественного подводного флота: взгляд с Запада
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Интересное мнение о российском подводном флоте приводится в статье "Le sous-marins russes dans la tourmente", опубликованной во французском журнале "Defense&Securite Internationale".
Так, сообщается, что спуск на воду атомной подводной лодки "Казань" проекта 885 стали поводом для того, чтобы подчеркнуть необходимость военно-морского строительства и тот шаг вперед, который представляют собой АПЛ проекта 885 по сравнению со своими предшественниками. Однако следует отметить, что российский подводный флот находится в непростой ситуации. АПЛ "Северодвинск" является единственной многоцелевой АПЛ или же атомной подводной лодкой с крылатыми ракетами, принятой в боевой состав флота (в 2013 году) с 2009 года, когда флот пополнился АПЛ "Нерпа", переданной в аренду Индии до 2022 года.
Большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 877 в ремонте на АО "Кронштадский морской завод" в Кронштадте (с) Фонтанка.ру
До этого надо вернуться в 2001 год ("Гепард", единственная АПЛ Akula III), затем в 1996 год, когда в состав флота был принят ПЛАРК "Томск" проекта 949А. В предыдущие годы Москва могла рассчитывать корабли, заложенные еще во времена СССР, в итоге флот пополнился двумя АПЛ проекта 971 в 1995 году, двумя ПЛАРК проекта 949А, по одной АПЛ проекта 971 и 945А в 1993 году, двумя АПЛ проекта 971, одной проекта 949А и одной 671РТМ(К) в 1992 году, и одной АПЛ проекта 971 в 1991 году. Оценка ситуации в 2030 году показывает сильное устаревание флота.
|Проект
|Число (2017 год)
|Вошла в боевой состав, год
|Возраст кораблей в 2030 году
|945А
|1
|1987
|43
|949А
|9
|1988-1996
|42-34
|971 (Akula I)
|8
|1988-1995
|42-35
|671РТМ(К)
|3
|1990-1993
|40-37
|971 (AkulaII/III)
|3(2)*
|1995-2009
|30-21(29)*
|885
|1
|2013-?
|17-
|Всего
|25(24)
|-
|-
* c учетом «Нерпы», переданной в аренду ВМС Индии
В 2025 году только пять АПЛ (включая индийскую Chakra), за исключением АПЛ проекта 885, будут моложе 35 лет. Это еще более актуально для ПЛАРК проекта 949А, которые устаревают, и в результате могут лишить Москву возможности нанесения удаленных ударов по авианосным группировкам в соответствии с имеющейся доктриной. В этом же ключе следует можно рассматривать желание сделать АПЛ проекта 885 гибридом между многоцелевой и ракетной АПЛ, придав им значительные ударные возможности. С учетом очевидного риска роста стоимости, Россия сможет иметь не более 50% от текущей численности атомного подводного флота. В 2030 года с учетом текущих планов в строю будет де-факто семь корпусов АПЛ проекта 885/885М и две АПЛ проекта 971, чей возраст будет менее 30 лет, то есть, считающиеся новыми кораблями.
Развитие неатомного подводного флота также не внушает оптимизм: в боевом составе имеется 23 ДЭПЛ, из которых 22 проекта 877/636 и одна проекта 677. Но 16 самых старых ДЭПЛ проекта 877 вошли в состав флота в 1981-1990 гг., а готовность единственной ДЭПЛ проекта 677 остается неизвестной.
На сегодняшний день имеются имеются только шесть новых лодок, принятых в боевой состав в 2014-2016 гг., и окончание строительства двух ДЭПЛ проекта 677. К 2030 году только девять ДЭПЛ будут моложе 40 лет.
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02.08.2017
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Воин3D
1155
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№1
03.08.2017 10:39
Мне математика не понятна. А где еще шесть лодок 885М? Т.е. это уже 7 лодок моложе 30 лет. К тому же планируется строительство серии Хаски в 20-х годах. Это еще порядка столько же. А с учетом, того, что дизельные подводные лодки 636.3 имеют возможность поражать авианосные группы крылатыми ракетами, так вообще все не так уж плохо. Если, скорректировать торпедную программу, как советует глубокоуважаемый Mina, так вообще все хорошо будет. И по средствам и возможность нанести супостату непоправимый ущерб можно будет, все как в законе о флоте прописано. Хотя, подобная недооценка со стороны вероятного противника не может не радовать.
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штурм
2855
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№2
03.08.2017 10:58
Чем больше критики от запада тем больше уверенности, что мы на правильном пути....
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Воин3D
1155
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№3
03.08.2017 14:45
http://flot.com/2017/%D0%A1%D1%88%D0%B0230/ Промышленность США способна выполнить новый план по созданию дополнительных подводных лодок при тщательном планировании и достаточном финансировании. Такой вывод содержится в докладе ВМС США, поступившем в Конгресс. Если Конгресс поддержит предложения флотского руководства, то количество построенных подлодок типа "Вирджиния" в период с 2017 по 2030 год возрастет до 28 единиц. В более отдаленной перспективе указанные меры позволят ВМС обеспечить к 2048 году нахождение в строю 66 подводных лодок.
Что-что, а втягиваться в соревнование с американцами по количеству подводных лодок нам не нужно. Требуется обеспечить обороноспособность и возможность нанесение противнику невосполнимого ущерба. Согласно закону о флоте, который очень правильно расставляет акценты.
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