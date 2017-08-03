Безрадостное будущее отечественного подводного флота: взгляд с Запада

Интересное мнение о российском подводном флоте приводится в статье "Le sous-marins russes dans la tourmente", опубликованной во французском журнале "Defense&Securite Internationale".

Так, сообщается, что спуск на воду атомной подводной лодки "Казань" проекта 885 стали поводом для того, чтобы подчеркнуть необходимость военно-морского строительства и тот шаг вперед, который представляют собой АПЛ проекта 885 по сравнению со своими предшественниками. Однако следует отметить, что российский подводный флот находится в непростой ситуации. АПЛ "Северодвинск" является единственной многоцелевой АПЛ или же атомной подводной лодкой с крылатыми ракетами, принятой в боевой состав флота (в 2013 году) с 2009 года, когда флот пополнился АПЛ "Нерпа", переданной в аренду Индии до 2022 года.

Большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 877 в ремонте на АО "Кронштадский морской завод" в Кронштадте (с) Фонтанка.ру

До этого надо вернуться в 2001 год ("Гепард", единственная АПЛ Akula III), затем в 1996 год, когда в состав флота был принят ПЛАРК "Томск" проекта 949А. В предыдущие годы Москва могла рассчитывать корабли, заложенные еще во времена СССР, в итоге флот пополнился двумя АПЛ проекта 971 в 1995 году, двумя ПЛАРК проекта 949А, по одной АПЛ проекта 971 и 945А в 1993 году, двумя АПЛ проекта 971, одной проекта 949А и одной 671РТМ(К) в 1992 году, и одной АПЛ проекта 971 в 1991 году. Оценка ситуации в 2030 году показывает сильное устаревание флота.

Проект Число (2017 год) Вошла в боевой состав, год Возраст кораблей в 2030 году 945А 1 1987 43 949А 9 1988-1996 42-34 971 ( Akula I) 8 1988-1995 42-35 671РТМ(К) 3 1990-1993 40-37 971 ( AkulaII/III) 3(2)* 1995-2009 30-21(29)* 885 1 2013-? 17- Всего 25(24) - -

В 2025 году только пять АПЛ (включая индийскую Chakra), за исключением АПЛ проекта 885, будут моложе 35 лет. Это еще более актуально для ПЛАРК проекта 949А, которые устаревают, и в результате могут лишить Москву возможности нанесения удаленных ударов по авианосным группировкам в соответствии с имеющейся доктриной. В этом же ключе следует можно рассматривать желание сделать АПЛ проекта 885 гибридом между многоцелевой и ракетной АПЛ, придав им значительные ударные возможности. С учетом очевидного риска роста стоимости, Россия сможет иметь не более 50% от текущей численности атомного подводного флота. В 2030 года с учетом текущих планов в строю будет де-факто семь корпусов АПЛ проекта 885/885М и две АПЛ проекта 971, чей возраст будет менее 30 лет, то есть, считающиеся новыми кораблями.

Развитие неатомного подводного флота также не внушает оптимизм: в боевом составе имеется 23 ДЭПЛ, из которых 22 проекта 877/636 и одна проекта 677. Но 16 самых старых ДЭПЛ проекта 877 вошли в состав флота в 1981-1990 гг., а готовность единственной ДЭПЛ проекта 677 остается неизвестной.

На сегодняшний день имеются имеются только шесть новых лодок, принятых в боевой состав в 2014-2016 гг., и окончание строительства двух ДЭПЛ проекта 677. К 2030 году только девять ДЭПЛ будут моложе 40 лет.