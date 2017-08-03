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Под Москвой замечена уникальная БМП

03.08.2017 Российская газета 843 2
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БМП-2
Разновидность БМП-2 в подмосковном Алабино
Источник: Вестник Мордовии

Наблюдательные и компетентные посетители "Танкового биатлона" в подмосковном Алабино заметили на демонстрационной площадке редкую разновидность БМП-2. Фото необычной техники опубликовал "Вестник Мордовии".


Разновидность БМП-2 в подмосковном Алабино
Источник: Вестник Мордовии

Разновидность БМП-2 в подмосковном Алабино
Источник: Вестник Мордовии

Разновидность БМП-2 в подмосковном Алабино
Источник: Вестник Мордовии

Разновидность БМП-2 в подмосковном Алабино
Источник: Вестник Мордовии


Спереди боевая машина пехоты второго поколения выглядит как тысячи ее товарок- все интересное прячется сзади. Если взглянуть на БМП сбоку, в кормовой части машины можно заметить одну бойницу для стрельбы из автомата вместо двух положенных по штату. Эта особенность выдает командирскую машину.

Но командирских БМП были выпущены сотни. Однако на корме у выставленной в Алабино находится уникальный набор антенн. Две больших свидетельствуют, что машина оснащена новейший аппаратурой связи и может подключаться к автоматизированной системе управления тактического звена. Такие комплексы устанавливаются пока лишь на новейшую бронетехнику - в частности, на танк Т-14 "Армата".

Грибообразный нарост в заднем правом углу корпуса БМП - антенна глобальной системы позиционирования ГЛОНАСС. Тоже встречается далеко не везде. Испытания автоматизированной системы управления войсками проходили на базе Таманской мотострелковой дивизии, которая эксплуатирует полигон Алабино.


Антон Валагин
02.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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  • В новости упоминаются
Продукция
Армата
БМП-2
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЛОНАСС
Танковый биатлон

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
штурм
2855
№1
03.08.2017 10:56
На всех фото акцент сделан на бревно, в нём похоже  и спрятана главная тайна командирской БМП (((:
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RU
4KOt
215
№2
03.08.2017 13:30
главное - не отсвечивать)
а бревно все стерпит
0
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