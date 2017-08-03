Под Москвой замечена уникальная БМП
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Разновидность БМП-2 в подмосковном Алабино
Источник: Вестник Мордовии
Наблюдательные и компетентные посетители "Танкового биатлона" в подмосковном Алабино заметили на демонстрационной площадке редкую разновидность БМП-2. Фото необычной техники опубликовал "Вестник Мордовии".
|Разновидность БМП-2 в подмосковном Алабино
|Источник: Вестник Мордовии
|Разновидность БМП-2 в подмосковном Алабино
|Источник: Вестник Мордовии
|Разновидность БМП-2 в подмосковном Алабино
|Источник: Вестник Мордовии
|Разновидность БМП-2 в подмосковном Алабино
|Источник: Вестник Мордовии
Спереди боевая машина пехоты второго поколения выглядит как тысячи ее товарок- все интересное прячется сзади. Если взглянуть на БМП сбоку, в кормовой части машины можно заметить одну бойницу для стрельбы из автомата вместо двух положенных по штату. Эта особенность выдает командирскую машину.
Но командирских БМП были выпущены сотни. Однако на корме у выставленной в Алабино находится уникальный набор антенн. Две больших свидетельствуют, что машина оснащена новейший аппаратурой связи и может подключаться к автоматизированной системе управления тактического звена. Такие комплексы устанавливаются пока лишь на новейшую бронетехнику - в частности, на танк Т-14 "Армата".
Грибообразный нарост в заднем правом углу корпуса БМП - антенна глобальной системы позиционирования ГЛОНАСС. Тоже встречается далеко не везде. Испытания автоматизированной системы управления войсками проходили на базе Таманской мотострелковой дивизии, которая эксплуатирует полигон Алабино.
Антон Валагин
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02.08.2017
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принадлежат Российская газета
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штурм
2855
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№1
03.08.2017 10:56
На всех фото акцент сделан на бревно, в нём похоже и спрятана главная тайна командирской БМП (((:
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