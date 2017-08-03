Под Москвой замечена уникальная БМП



Разновидность БМП-2 в подмосковном Алабино

Источник: Вестник Мордовии Разновидность БМП-2 в подмосковном АлабиноИсточник: Вестник Мордовии

Наблюдательные и компетентные посетители "Танкового биатлона" в подмосковном Алабино заметили на демонстрационной площадке редкую разновидность БМП-2. Фото необычной техники опубликовал "Вестник Мордовии".

Разновидность БМП-2 в подмосковном Алабино Источник: Вестник Мордовии

Разновидность БМП-2 в подмосковном Алабино Источник: Вестник Мордовии

Разновидность БМП-2 в подмосковном Алабино Источник: Вестник Мордовии

Разновидность БМП-2 в подмосковном Алабино Источник: Вестник Мордовии

Спереди боевая машина пехоты второго поколения выглядит как тысячи ее товарок- все интересное прячется сзади. Если взглянуть на БМП сбоку, в кормовой части машины можно заметить одну бойницу для стрельбы из автомата вместо двух положенных по штату. Эта особенность выдает командирскую машину.

Но командирских БМП были выпущены сотни. Однако на корме у выставленной в Алабино находится уникальный набор антенн. Две больших свидетельствуют, что машина оснащена новейший аппаратурой связи и может подключаться к автоматизированной системе управления тактического звена. Такие комплексы устанавливаются пока лишь на новейшую бронетехнику - в частности, на танк Т-14 "Армата".

Грибообразный нарост в заднем правом углу корпуса БМП - антенна глобальной системы позиционирования ГЛОНАСС. Тоже встречается далеко не везде. Испытания автоматизированной системы управления войсками проходили на базе Таманской мотострелковой дивизии, которая эксплуатирует полигон Алабино.

Антон Валагин