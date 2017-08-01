Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Баден-Вюртемберг" задерживается

03.08.2017 Warspot 296 0
0
Понравилась новость?
 0

Немецкая педантичность "споткнулась" о современные технологии. Сегодня, 1 августа, портал navaltoday.com сообщил о том, что компании ThyssenKrupp Marine Systems и Lurssen, занимающиеся постройкой кораблей для ВМС Германии, не смогли передать флоту новый фрегат Baden-Wurttemberg в установленный срок.

Baden-Wurttemberg — первый из четырёх кораблей типа F125. Фрегат планировали передать флоту 28 июля, но, как сообщает пресс-служба Минобороны Германии, возникли проблемы с операционным оборудованием, отвечающим за работу автоматизированных систем корабля. Новый срок сдачи назначен на конец августа. При этом Baden-Wurttemberg уже почти завершил прохождение цикла приёмочных испытаний, включающего в себя тестирование артиллерийского и ракетного вооружений.

Фрегат Baden-W?rttemberg.. Источник: navaltoday.com

Ключевая особенность фрегатов типа F125 — высокий уровень автоматизации. Это позволяет обслуживать все системы корабля экипажу из 120 человек — в два раза меньше, чем у фрегатов типа Bremen (водоизмещение этих кораблей вдвое меньше, чем у F125), состоящих на вооружении ВМС Германии. В военном ведомстве планируют обеспечить четыре фрегата восемью экипажами, которые будут сменяться каждые четыре месяца, что позволит кораблям постоянно находиться на боевом дежурстве.

По размерам корабли типа F125 сопоставимы с эсминцами, но в Германии их классифицируют как фрегаты, что делает их самыми крупными боевыми единицами в своём классе. Длина Baden-Wurttemberg составляет почти 150 м, ширина — 19 м, осадка — 5 м, полное водоизмещение достигает 7200 т. Фрегаты типа F125 оснащаются комбинированной энергетической установкой типа CODLAG, совмещающей дизель-генераторы и электродвигатели. Одна из особенностей новых кораблей — длительный цикл технического обслуживания. Фрегат должен в течение двух лет обходиться без технического обслуживания на базе, при этом выполняя операции средней интенсивности (5000 часов в год).

Тестирование артиллерийских систем фрегата Baden-Wurttemberg

Фрегат Baden-Wurttemberg вооружён артиллерийским орудием Otobreda калибра 127 мм и двумя 27-мм зенитными установками MLG 27. Кроме того, на корабле имеются пусковые установки для боевых ракет различных типов и противолодочных торпед. Суммарная стоимость постройки четырёх кораблей типа F125 составит €2,2 млрд. Строительство второго корабля типа F125 (Nordrhein-Westfalen) должно завершиться в следующем году, а ещё двух (Sachsen-Anhalt и Rheinland-Pfalz) — в 2019-м.
01.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Продукция
Baden-Wurttemberg
Компании
ThyssenKrupp
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.08 15:29
  • 3
"Чертик из табакерки": "Ясень-М" незаметно появится там, где его не ждут
  • 03.08 14:48
  • 1
Красавец «Т-50» ПАК ФА получил новое имя «Су-57»
  • 03.08 14:45
  • 3
Безрадостное будущее отечественного подводного флота: взгляд с Запада
  • 03.08 14:25
  • 3
"Наше высокоточное оружие будет очень востребовано"
  • 03.08 13:59
  • 78
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 03.08 13:36
  • 4
Владимир Путин не понимает, что власть Дональда Трампа ограничена (Time, США)
  • 03.08 13:30
  • 2
Под Москвой замечена уникальная БМП
  • 03.08 13:24
  • 2
Россия рассекретила новый сверхзащищенный танк
  • 03.08 13:16
  • 2
ВДВ России в 2020 году получат новый авиадесантируемый комплекс ПВО "Птицелов"
  • 03.08 13:12
  • 68
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 03.08 12:43
  • 25
ОАО «Ил» возглавит Вице-президент по транспортной авиации Алексей Рогозин
  • 03.08 12:04
  • 95
Новейший танк "Армата" защищен от любых существующих сейчас снарядов
  • 03.08 11:34
  • 93
Драйверы большой войны
  • 03.08 11:22
  • 79
Госиспытания новых ракет для систем С-350 "Витязь" завершатся в ближайшее время
  • 03.08 11:18
  • 1
Для перевозки президента США будут приобретены два бывших самолета "Трансаэро"
другие обсуждаемые темы