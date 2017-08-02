У Болгарии будет только МиГ



Военнослужащие сил специальных операций Болгарии на фоне истребителя МиГ-29 во время авиашоу на базе Граф-Игнатиево, 2007 год

Источник: Petar Petrov/AP Военнослужащие сил специальных операций Болгарии на фоне истребителя МиГ-29 во время авиашоу на базе Граф-Игнатиево, 2007 годИсточник: Petar Petrov/AP

Минобороны Болгарии просит Россию оценить стоимость ремонта МиГ-29

На фоне затянувшегося процесса по приобретению новых истребителей для болгарских ВВС София всерьез рассматривает возможность ремонта старых советских МиГ-29, стоящих на вооружении страны. Недавно министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов провел переговоры с руководством российской корпорации "МиГ", на которых предложил российской стороне оценить расходы на капитальный ремонт истребителей. Ранее эксперты отмечали, что ремонт одного МиГ-29 по стоимости сопоставим с самолетом нового поколения.

Министерство обороны Болгарии рассматривает возможность сотрудничества с Россией по вопросу капитального ремонта и модернизации 15 реактивных истребителей МиГ-29 и 14 ударных самолетов Су-25, стоящих на вооружении болгарских ВВС.

В конце июня глава минобороны Болгарии Красимир Каракачанов в интервью Болгарскому национальному радио (BNR) рассказал, что незадолго до этого встречался с руководством российской авиастроительной корпорации "МиГ", чтобы обсудить варианты сотрудничества по частичному ремонту болгарских МиГ-29.

"Моя идея заключается в том, чтобы специалисты РСК "МиГ" посмотрели состояние двигателей и оценили, какие ресурсы необходимы для ремонта истребителей", - сказал министр.

Россия долгое время занималась обслуживанием истребителей МиГ-29, стоящих на вооружении Болгарии, пока в сентябре 2015 года не истек срок действия контракта между сторонами. Тогда Николай Ненчев, на тот момент возглавлявший болгарское минобороны, заявил, что София намерена ремонтировать самолеты в Польше.

Как объяснял экс-министр, контракт с польской стороной позволит Болгарии сэкономить 24 млн левов (более €12 млн). По словам Ненчева, поляки требовали за ремонт каждого истребителя €1,2 млн, что на €600 тыс. меньше стоимости аналогичных работ, осуществленных РСК "МиГ".

Сейчас Ненчев в Болгарии проходит обвиняемым по делу о злоупотреблении служебными полномочиями. В ноябре 2016 года прокуратура предъявила ему обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями из-за сделки с Варшавой по ремонту МиГ-29. По данным следствия, она нанесла бюджету Болгарии ущерб на сумму более €3,5 млн, кроме того, ущерб понесла и российская корпорация "МиГ". В 2016 году капитальным ремонтом двигателей болгарских МиГ-29 снова начала заниматься российская сторона.

Болгария является полноправным членом НАТО с 2004 года, однако София до сих пор не завершила процесс по приобретению новых истребителей, которые соответствовали бы стандартам альянса: решение этого вопроса переходит от одного болгарского правительства к другому на протяжении многих лет. Ударная и истребительная авиация Болгарии до сих пор состоит исключительно из советских Су-25 и МиГ-29. Отметим также, что Болгария - единственная страна - член НАТО, которой Россия чинит военную технику.

София не отказывается от дорогостоящего капитального ремонта двигателей советских истребителей для того, чтобы сохранить существующую авиацию, которая остается пригодной для воздушной полиции Болгарии, отмечает издание Sofia Globe.

"Болгария не отказалась от ремонта наших самолетов. У нас в конце прошлого года был подписан ряд соглашений, контрактов с ВВС Болгарии. Поэтому мы с ними сотрудничаем", - заявил в середине февраля 2017 года глава РСК "МиГ" Илья Тарасенко (цитата по Russia Today).

В мае 2015 года комиссия по обороне болгарского парламента одобрила план модернизации вооруженных сил страны и, в частности, идею о закупке новых боевых самолетов. На первом этапе, в 2018-2021 годах, болгарские ВВС хотят получить восемь самолетов стоимостью 1,5 млрд левов (около €750 млн), а затем до 2023 года закупить еще восемь дополнительных боевых машин.

В апреле этого года эксперты минобороны Болгарии пришли к выводу, что лучшим выбором для Софии станет приобретение новых шведских многоцелевых истребителей Gripen.

"Министерство обороны выполнило свою задачу, определило наиболее предпочтительный для ВВС тип самолета, правительство это предложение одобрило. В соответствии с действующим регламентом парламент Болгарии должен создать межведомственную комиссию, которая начнет соответствующие переговоры. Для приобретения новых самолетов необходимо будет заключить межправительственное соглашение", - сообщили агентству ТАСС в дирекции по связям с общественностью болгарского минобороны.

Ранее София обсуждала также возможность приобретения бывших в употреблении самолетов F-16 в Португалии и Eurofighter Typhoon в Италии. По оценке экспертов, летательный час Gripen стоит $4700, а американского истребителя F-16 - $7000, притом что эксплуатация бывших в употреблении самолетов по стоимости многократно превышает новые машины. Эксперты также отмечали, что для начала эксплуатации Gripen нет необходимости в дорогостоящей модернизации болгарских авиабаз. Стоимость работ по ремонту МиГ-29, по оценкам экспертов, сопоставима с расходами на самолеты нового поколения.

В корпорации "МиГ" не смогли прокомментировать слова болгарского министра Каракачанова. В то же время источник в авиастроительной отрасли, знакомый с ситуацией, сообщил "Газете.Ru", что перспективы у сотрудничества России и Болгарии в этой сфере неплохие: "У нас были проблемы с болгарской стороной при президенте этой страны Плевнелиеве и главе болгарского минобороны Николае Ненчеве, который покинул этот пост в январе 2017 года. С приходом к власти президента Румена Радева, который ранее прошел путь от обычного военного летчика до командующего болгарскими ВВС, переговоры с Софией проходят в конструктивном ключе, есть повод для пусть и сдержанного, но оптимизма".

Отдел "Армия"