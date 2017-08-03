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Сербия ждет поставки российских МиГ-29 до конца года

03.08.2017 РИА Новости 238 1
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Многоцелевой истребитель МиГ-29. Архивное фото
Многоцелевой истребитель МиГ-29. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

БЕЛГРАД, 2 авг - РИА Новости. Сербия получит от России шесть истребителей МиГ-29 до конца года, заявил в среду министр обороны страны Александр Вулин.

Россия в рамках военно-технической помощи планирует передать Сербии шесть истребителей МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 бронированных разведывательных машин БРДМ-2.

"Я понимаю нетерпение, но повторяю, что самолеты поступят до конца года. МиГ-29 будут частью наших вооружений. Какой срок установлен? Сроки соблюдаются, это произойдет до конца года", - сообщил журналистам Вулин на военном аэродроме Батайница под Белградом.

Министр напомнил, что Сербия в 2016 году получила от России два новых вертолета Ми-17, а вскоре ожидает поступления новых вертолетов H145M от Airbus Helicopters.

"Мы провели ремонт и части нашей транспортной авиации, поступят и МиГ-29. На протяжении нескольких десятилетий их не было, никто и не думал о приобретении новых самолетов, особенно самолетов такого качества и возможностей", - заявил Вулин.

Ранее сербские официальные лица заявляли, что ожидают получения российских истребителей в марте-апреле текущего года, а один из официальных представителей Минобороны Сербии Боян Зрнич в конце марта выражал надежду, что поставки произойдут в "ближайшие недели". В июле в ходе авиасалона МАКС-2017 директор ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия планирует завершить поставки истребителей МиГ-29 к концу этого года.
02.08.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
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Сербия
Продукция
БРДМ-2
Ми-17
МиГ-29
Т-72
Т-72Б
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Минoбороны РФ
ФСВТС РФ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
штурм
2855
№1
03.08.2017 11:11
Да, главное спешить с передачей техники не стоит, а то эти "братушки" очередной финт  под Новый год нам подбросят, не просто так суетятся и торопят, что-то задумали......
+1
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