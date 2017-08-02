Северная верфь начала подготовку судна тылового обеспечения "Эльбрус" к переходу в северные широты
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Церемония спуска на воду головного морского судна тылового обеспечения "Эльбрус"
Источник: Руслан Шамуков/ТАСС
ЦАМТО, 2 августа. Судно тылового обеспечения "Эльбрус" проекта 23120 вернулось на Северную верфь (входит в АО "ОСК") с контрольного выхода в Балтийское море. Судостроители начали подготовку судна к заключительным испытаниям в северных широтах.
По итогам выхода "Эльбруса" в Балтийское море судостроители закрыли несколько пунктов государственных испытаний. В частности, представители заказчика приняли в эксплуатацию магнитный компас судна, что означает завершение испытаний по разделу "Навигация". Главный строитель проекта 23120 Кирилл Маругин сообщил, что "по результатам контрольного выхода "Эльбрус" получил право готовиться к переходу в северные широты для дальнейших испытаний, в том числе испытаний авиационно-технических средств корабля. Сейчас строители заняты ревизионными работами, исправлениями по ряду замечаний, а экипаж пополняет запасы топлива и ГСМ, запасается провиантом для перехода".
Инспектируя строящиеся корабли предприятия, заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов 28 июля отметил, что судостроители верфи преодолели трудности, связанные с импортозамещением иностранного оборудования "Эльбруса", который должны были сдать в 2016 году: "Там были объективные трудности, связанные с поставкой импортного оборудования, это не надо скрывать – "Эльбрус" мы должны были принять еще прошлом году, но сегодня все проблемы уже позади".
В основу проекта 23120 закладывался принцип универсальности – возможности выполнения широкого спектра задач: перевозки грузов, в том числе с их доставкой на корабли в открытом море; буксировки кораблей и судов; сопровождения кораблей, выполняющих боевые задачи; оказания помощи терпящим бедствие морякам; исследования рельефа морского дна. Корпус "Эльбруса" имеет ледовый класс ARC4, достаточный для преодоления льда толщиной 0,6 м.
Основные характеристики проекта 23120: длина – 95 м, ширина – 22 м, осадка – 9 м, скорость – 18 узлов, водоизмещение – 9500 т, дальность плавания – 5000 морских миль, автономность – около 60 суток, экипаж – 27 человек.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".
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02.08.2017
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