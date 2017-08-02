Мотострелки ЗВО на учениях десантируются на внешние острова Финского залива
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Десантный катер. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мотострелки дислоцированного в Ленинградской области соединения ЗВО в ходе учений сил ВМФ РФ на Балтике выполнят десантирование с катеров на необорудованное побережье внешних островов Финского залива - Большой Тютерс, Гогланд и Мощный, сообщил РИА Новости в среду начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.
В учениях участвуют около 1 тысячи военнослужащих соединений и воинских частей ЗВО, задействовано более 150 единиц военной и специальной техники, в том числе корабли и катера Ленинградской военно-морской базы, самолеты и вертолеты объединения ВВС и ПВО округа.
"В стартовавшем в акватории Балтийского моря масштабном учении сил Военно-морского флота задействованы подразделения всех видов и родов войск ЗВО. Так, в ходе одного из этапов учения мотострелки соединения округа, дислоцированного в Ленинградской области, осуществят высадку десанта на необорудованное побережье внешних островов Финского залива - Большой Тютерс, Гогланд, Мощный", - сказал Мугинов.
Он отметил, что для выполнения учебно-боевых задач будут задействованы десантные катера и противодиверсионные катера типа "Раптор".
"Кроме того, летчики и экипажи оперативно-тактической и армейской авиации выполнят задачи по прикрытию действий десанта и ведения воздушного боя над водной поверхностью. Подразделения противовоздушной обороны осуществят прикрытие действующих в акватории Балтийского моря корабельных групп от ударов воздушного противника", - добавил представитель ЗВО.
Внешние острова - группа из 14 островов, расположенная почти в середине Финского залива, в 180 километрах от Санкт-Петербурга. Острова имеют разную площадь, а некоторые настолько малы, что не подходят для проживания, однако это не мешает им издавна иметь стратегическое значение. Перекрывающие фарватер из Балтики в Неву, они с XIV века были объектом борьбы за господство в балтийском регионе, прежде всего, для России и Швеции. Во время Великой Отечественной войны острова стали принципиально важны как для СССР, так и для его противников - Финляндии и Германии.
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02.08.2017
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