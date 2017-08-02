Пропаганда падает с неба в Ираке и Сирии



Российский вертолёт Ми-28 в Сирии. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Михаил Алаеддин Российский вертолёт Ми-28 в Сирии. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Михаил Алаеддин

Военные новости, не попавшие на первые полосы

На прошлой неделе в ВВС США объявили, что символ американской военной мощи бомбардировщик B-52 закончил испытания по сбросу бомб PDU-5/B. Это бомба психологического воздействия, хотя она и выглядит как кластерный боеприпас. В PDU-5/B находятся десятки тысяч листовок. Испытания прошли в Калифорнии. ВВС тестировали сброс 16 бомб с внешних подвесок, впереди - испытания сброса из внутреннего грузового отсека. Когда именно и где B-52 начнут сбрасывать листовки в реальных боевых условиях - пока не уточняется.

Сами PDU-5/B уже использовались в ходе операции "Иракская свобода" в 2003 году перед бомбежкой Багдада и сбрасывались самолетами F-16. В одной бомбе находится 60 тысяч листовок, цена сброса одной бомбы составляет около 500 долларов. Время разработки этого "психологического боеприпаса для общения с местным населением" в 2001 году составило около 9 месяцев, после чего их начали использовать в Афганистане и Ираке.

Скорее всего, листовки с B-52 продолжат сбрасывать в Ираке и Сирии.

Примеров сбросов (пока с других самолетов) уже много. В ноябре 2015 года перед уничтожением 116 бензовозов и грузовиков ИГ* (террористическая организация, запрещенная на территории РФ. - прим. ред.) в Сирии у селения Абу-Камаль где-то за 45 минут до налета авиации над грузовиками были сброшены листовки с призывом к водителям бросать транспорт и бежать, так как колонна будет уничтожена. Сброс листовок с похожим содержанием в Сирии также проводился перед налетами и над объектами нефтяной инфраструктуры, находящимися под контролем ИГ.

К содержанию листовок американские офицеры ведения психологической войны порой подходят творчески. Например в 2015 году в Сирии разбрасывали листовки, на которых были изображены террористы из ИГ, которые запихивали сирийскую молодежь в огромную мясорубку.

Из недавних сбросов можно упомянуть "психологическую операцию" в Ракке. Первые листовки посыпались на жителей Ракки еще в 2015 году, с призывами не присоединяться к ИГ и сообщениями, что "свобода придет", а в мае 2016 года жителей призывали уже просто покидать город. Тогда на листовках изображались люди, которые бегут из серого разрушенного города мимо тел убитых членов ИГ в сторону идиллического зеленого пейзажа. В марте 2017 года над Раккой сбрасывались листовки с предупреждением, что город будут бомбить, а также что будут уничтожаться лодки и катера, поэтому от них стоит держаться подальше.

В сентябре-октябре 2016 года ВВС Ирака сообщали через листовки местным жителям, что Мосул будет взят. По некоторым данным было сброшено около 7 миллионов листовок. В январе-феврале 2017 года ВВС Ирака сбросили миллионы листовок над западным Мосулом, сообщая об операции по освобождению города и с призывами к ИГ сложить оружие и сдаться. В мае 2017 года был зафиксирован сброс листовок над Старым городом в Мосуле с призывом к мирным жителям бежать до начала зачистки центра.

Иракские ВВС продолжают сбрасывать листовки и по сегодняшний день - в конце июля этого года психологические операции проводились над занятыми ИГ населенными пунктами у границы с Сирией и Иорданией. Местным жителям обещают скорое освобождение.

Пропаганда с помощью листовок - практика общемировая. В Сирии над Алеппо правительственные силы еще в 2012 году начали разбрасывать самые разнообразные листовки. Каждая - для своей целевой аудитории. Какие-то листовки призывали боевиков сложить оружие, другие - призывали мирных жителей не укрывать боевиков и сдавать их местонахождение, третьи - служили в качестве пропуска на КПП правительственных сил для тех боевиков, кто решил сдаться. Тексты листовок похожи на подобные тексты всех времен и народов: "ваш последний шанс остаться в живых", "сдавайтесь", "возвращайтесь к своим семьям", "вы ничего не можете противопоставить армии" и т. п.

В эти дни сирийские ВВС сбрасывают агитационные материалы с вертолетов на северо-западе провинции Алеппо, требуя у боевиков сдаться или покинуть местность.

Что касается сил Коалиции, то сегодня запросы на проведение сбросов листовок аккумулируются на авиабазе Аль-Удейд в Катаре. После оценки обоснованности применения пропаганды команда на подготовку листовок уходит либо на авианосцы, находящиеся в регионе, либо командованию сил специальных операций. На авианосцах есть свои собственные типографии, там печатают листовки и пакуют их в рулоны для сброса палубной авиацией. Если же сброс будет проходить с самолетов и вертолетов наземного базирования, то силы специальных операций печатают листовки сами и уже потом передают их в ВВС.

Американские B-52 с апреля 2016 года летают из Катара и бомбят ИГ. На некоторых фотографиях B-52 были замечены и бомбы с листовками, но это были устаревшие модели "боеприпасов" времен Холодной войны. Скорее всего старые запасы агитационных бомб будут окончательно утилизированы в Ираке и Сирии, а PDU-5/B станет единственным "боеприпасом" такого рода в ВВС США.

Один B-52 с 16 бомбами PDU-5/B только под крыльями может сбросить над большой территорией почти миллион дешевых листовок, при этом оставаясь недосягаемым для противника на земле, доставляя листовки на дальние расстояния без дозаправки и высвобождая другие более маневренные самолеты для ударных оперативных целей.

Считается, что в финальной стадии войны в Ираке против Саддама Хусейна именно американские листовки ускорили принятие решения иракскими солдатами о сдаче силам Коалиции и это спасло десятки тысяч жизней. Этими доводами оправдывают применение бомбардировщика для таких операций и в ходе текущих войн.

Критики же считают, что гонять B-52 для сброса листовок - это слишком дорого и просто неэффективно, так толку от листовок практически никакого, их никто не читает, и большая часть просто физически не попадает в руки людей.

Илья Плеханов