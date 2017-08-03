Владимир Путин не понимает, что власть Дональда Трампа ограничена (Time, США)
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Президент США Дональд Трамп во время выступления перед палатами Конгресса
Источник: © AFP 2017, Jim Lo Scalzo / EPA Poool
В России по-прежнему есть много людей, которые с удовольствием наблюдают за Белым домом, поглощенным внутренними распрями и терпящим одну неудачу за другой. В последнее время он столкнулся с такими проблемами, как неспособность протолкнуть реформу здравоохранения, а также стремительное назначение и увольнение сквернословящего директора по коммуникациям Энтони Скарамуччи (Anthony Scaramucci). Но ощущение, которое сегодня испытывают в Кремле гораздо чаще, может показаться знакомым и многим республиканцам. Те, кто уже более полугода наблюдает за Трампом, находящимся на президентском посту, испытывают смешанное чувство разочарования и тревоги, предвещающей недоброе.
Судя по всему, президент Владимир Путин весьма раздражен. Теперь он уже понял, что, сделав ставку на Трампа, он совершил ошибку, которую уже совершал и раньше в отношении западных лидеров. И принятое им в воскресенье решение о высылке нескольких сотен дипломатов и других сотрудников дипмиссии США в России показывает, что он готов сократить свои потери и обойтись малой кровью. "Собственно, нечего ждать было, - заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, объясняя это решение в понедельник. - Все было достаточно очевидно".
И Путин должен был это прекрасно понимать. Его ближайшие альянсы с Западом постигла та же участь. И Жак Ширак (Jacques Chirac) во Франции, и Сильвио Берлускони (Silvio Berlusconi) в Италии или Герхард Шредер (Gerhard Schroeder) в Германии - все эти союзы были построены на личных контактах с вступающим в должность главой государства. Каждый раз это был новый человек и, как правило, тоже болтун. Каждый из этих союзов рухнул, когда лидер сталкивался с ограничениями, существующими в демократическом обществе. Речь идет, например, о сроках полномочий, свободе прессы, независимости законодательной власти, недовольстве электората или любой из других сдержек и противовесов, встроенных в конституции этих стран. Но с каждой новой попыткой завязать дружбу с Западом Путин, похоже, надеялся, что его коллеги смогут преодолеть эти препятствия, ограничивавшие их власть, - точно так же, как он сам это сделал в России.
Они всегда разочаровывали его, не оправдывали его ожиданий, хотя это и происходило не столь драматично, как в случае с президентом Трампом. Не прошло и месяца с момента первой встречи двух президентов в Германии во время саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге, как 27 июля конгресс США направил Трампу законопроект о новых санкциях в отношении России за ее предположительное вмешательство в президентские выборы, проходившие в США в прошлом году. Причем, законопроект этот был одобрен подавляющим большинством конгрессменов и будет принят, даже если президент наложит на него вето. Для многих в Москве этот законопроект стал доказательством того, что Трамп является слабым лидером, не способным выполнить свои решительные обещания "поладить" с Россией. "Сейчас Трампа видят в России слабым политиком, который уступает… своим собственным законодателям", - написал российский политолог Алексей Макаркин, анализируя американский законопроект о санкциях.
Но Макаркин кое-что упустил - то, что Путин, похоже, также не в состоянии понять, что члены конгресса США, в том числе и республиканцы, не являются "собственными законодателями" Трампа. Они представляют собой равноправную ветвь государственной власти - подобную судебной власти, которая неоднократно блокировала иммиграционные инициативы Трампа.
Это неверное понимание пределов полномочий исполнительной власти существует еще с первых лет президентства Путина, когда он установил контроль над российскими СМИ и начал думать, что его западные коллеги смогут сделать то же самое и в своих странах. В 2005 году во время саммита с тогдашним президентом Джорджем Бушем-младшим (George Bush) Путин отказался поверить, что у верховного главнокомандующего США нет полномочий на то, чтобы заставить молчать американских журналистов. Как вспоминает Буш, Путин тогда сказал: "Не надо мне рассказывать о свободной прессе. Особенно сейчас, после того, как ты уволил этого репортера".
Буш сразу же понял, что Путин имеет в виду. "Владимир, ты говоришь о Дэне Разере (Dan Rather)?", - спросил он. За несколько месяцев до этого журналист-ветеран Разер был вынужден извиниться и уйти в отставку с поста ведущего вечерних новостей на канале CBS, но не по распоряжению Белого дома, а из-за некорректного репортажа о службе Буша в национальной гвардии. По мнению Путина этот инцидент показал, что заявления Америки о свободе печати - это сплошной фарс. Буш пытался внести ясность и переубедить его. Он вспоминает, как сказал тогда российскому президенту: "Я настоятельно рекомендую тебе не говорить об этом публично. Иначе американцы подумают, что ты не понимаешь сути нашей системы".
Но в том-то и дело - он не понимает. За несколько лет работы журналистом в Москве я потерял счет чиновникам, которые пытались мне объяснить, что нет такого понятия, как независимый журналист. А один чиновник даже начал наше интервью, воскликнув, что все американские журналисты являются замаскированными тайными агентами. Так вышло и с Павлом Астаховым, бывшим тогда кремлевским уполномоченным по правам ребенка, который однажды в 2013 году принимал меня у себя в кабинете. "А вот и ЦРУ! - воскликнул он со смехом, обращаясь к своему помощнику. - Пусть войдет!"
Он вовсе не шутил. В российской чиновничьей среде (и в обществе в целом) люди часто считают, что Запад во многом действует подобно России: что там такая же прирученная судебная система, такие же зависимые и угодливые СМИ и такая же правящая клика, дергающая за все ниточки. Имея перед глазами такую картину мира, гораздо легче отмахиваться от критики, звучащей из-за рубежа - если все коррумпированы, то ни у кого нет права судить. Но оказывается, что и многие высокопоставленные чиновники в Москве тоже так считают.
Например, они были склонны считать, что Трамп сможет действовать вопреки мнению представителей других ветвей государственной власти и осуществлять свою повестку дня, особенно в вопросе, касающемся смягчения санкций США против России. В глубине души они считают, что власть в США, как в России, сосредоточена в руках президента, а все остальное по большей части - лишь демократическая бутафория для отвода глаз.
И вряд ли это убеждение изменится на фоне последнего урока по основам американского гражданского права. На российских государственных телеканалах неспособность Трампа заставить СМИ замолчать и протащить свою повестку дня через конгресс и суды преподносится лишь как очередное доказательство того, что Соединенными Штатами управляют некая всемогущая клика заговорщиков - только на этот раз эта клика ополчилась на президента США.
Это новый поворот в рамках старой и хорошо знакомой концепции, и это означает, что Кремль все еще лелеет надежду на то, что Трамп возьмет американскую систему под контроль и направит ее в сторону заключения союза с Москвой. "Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется, - посетовал в воскресенье Путин. - Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро".
Саймон Шустер (Simon Shuster)
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02.08.2017
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Юрий из Ред Алерт2
27
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№1
03.08.2017 10:36
Русский мир это признание власти авторитета, западная демократия и свобода - это понятия для слабых. Это очень близко к криминально-блатным понятиям. Вот почему русский мир получил наибольшую поддержку в самом криминальном регионе - на Донбассе. Скинули авторитета Януковича, гопота завыла против западных ценностей, она хочет власть авторитета.
Надежда русского мира была на сходку авторитетов, своего рода стрелка - по криминальному, по мнению ватной гопоты они должны были разделить сферы влияния в мире, но на Западе нету такого блатного мышления, они не собирались ничего делить.
Это идет еще от Сталина, он был вором-авторитетом, сидел за ограбления, потом продвинулся во власть...так это мировозрении и осталось ...
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forumow
3298
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№2
03.08.2017 11:33
Автор явно преувеличивает недоумение россиян перед реалиями американской системы.
Цитата
Как вспоминает Буш, Путин тогда сказал: "Не надо мне рассказывать о свободной прессе. Особенно сейчас, после того, как ты уволил этого репортера".И он прав! Ошибся только относительно её истинных хозяев.
Цитата
На российских государственных телеканалах неспособность Трампа заставить СМИ замолчать и протащить свою повестку дня через конгресс и суды преподносится лишь как очередное доказательство того, что Соединенными Штатами управляют некая всемогущая клика заговорщиков - только на этот раз эта клика ополчилась на президента США.Так и есть. Только "клика заговорщиков" для них уже слишком мелко. За давностью нахожения у реальной власти, она давно переросла в новое качество. Называется - "политическая элита США".
Напоминает аристократию Древнего Рима, с которым многие же в самих США Америку и ассоациируют. Видимо и судьба политической системы будет схожей...
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ash
3376
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№3
03.08.2017 13:00
Цитата, q
Но в том-то и дело - он не понимает.))) Кого этот Шустер решил учить? Кадрового ГБ-иста? Так вот, друг наш Саймон, когда г-н Путин "сетует" что "никогда такого не было, и вот опять", то он злобно троллит ваше западное болото со светочем дерьмократии во главе. Это Вам г-н Шустер(что-то шустеров развелось;)) надо бы получше начать разбираться в политпроцессах хотя бы в своей стране.
Цитата, q
Он вовсе не шутил. В российской чиновничьей среде (и в обществе в целом) люди часто считают, что Запад во многом действует подобно России: что там такая же прирученная судебная система, такие же зависимые и угодливые СМИ и такая же правящая клика, дергающая за все ниточки. Имея перед глазами такую картину мира, гораздо легче отмахиваться от критики, звучащей из-за рубежа - если все коррумпированы, то ни у кого нет права судить. Но оказывается, что и многие высокопоставленные чиновники в Москве тоже так считают.Серьёзные вопросы, затрагивающие интересы некоторых влиятельных групп, даже до суда не дойдут. Либо тихо-мирно адвокатики полюбовно за некоторое вознаграждение договорятся, либо
задающий вопросы также тихо мирно "скончается апоплексическим ударом"... Ваши господа очень вовремя рассекретили материалы по убийству JFK. Ну да там наверное срок вышел. Мы дружно в это поверили...
Подождём посмотрим. У меня вообще впечатление, что ВВП с Трампом договорились об ужесточении санкций.;)
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ash
3376
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№4
03.08.2017 13:36
Цитата, q
Например, они были склонны считать, что Трамп сможет действовать вопреки мнению представителей других ветвей государственной власти и осуществлять свою повестку дня)
Цитата, q
На российских государственных телеканалах неспособность Трампа заставить СМИ замолчать и протащить свою повестку дня через конгресс и суды преподносится лишь как очередное доказательство того, что Соединенными Штатами управляют некая всемогущая клика заговорщиков - только на этот раз эта клика ополчилась на президента СШАГ-н Шустер, пока это так и выглядит. Учите основы дзю-до.;) Может тогда до Вас дойдёт, что лучший контр приём основан на силе атакующего. Ваш Конгресс сам себя подставил. До крупных игроков в Европе начало доходить наконец, что на них сейчас хомутик затянут ещё крепче. Причём от Трампа мало что зависит. Ездит он по Европам или нет - его слово против Конгресса мало что значит. Хотите договаривайтесь с ним, хотите нет. Та же ситуация была и с Обамой. Только тот был вполне себе хорошей покладистой прокладкой.
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/08/03/727747-gazprom-perebrasivaet-gaz
Цитата, q
«Газпром» увеличил транзит газа через трубопровод OPAL, принимающий на территории Германии газ из «Северного потока». Вчера, 2 августа, после полугодового запрета «Газпром» снова получил доступ к 40% мощностей газопровода. В результате его загрузка выросла более чем на четверть – с 56 млн до 71,5 млн куб. м в сутки, следует из данных компании – оператора OPAL Gastransport. Но снизилась заявка на транзит российского газа через Украину в Словакию.
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