Владимир Путин не понимает, что власть Дональда Трампа ограничена (Time, США)



Президент США Дональд Трамп во время выступления перед палатами Конгресса

Источник: © AFP 2017, Jim Lo Scalzo / EPA Poool Президент США Дональд Трамп во время выступления перед палатами КонгрессаИсточник: © AFP 2017, Jim Lo Scalzo / EPA Poool

В России по-прежнему есть много людей, которые с удовольствием наблюдают за Белым домом, поглощенным внутренними распрями и терпящим одну неудачу за другой. В последнее время он столкнулся с такими проблемами, как неспособность протолкнуть реформу здравоохранения, а также стремительное назначение и увольнение сквернословящего директора по коммуникациям Энтони Скарамуччи (Anthony Scaramucci). Но ощущение, которое сегодня испытывают в Кремле гораздо чаще, может показаться знакомым и многим республиканцам. Те, кто уже более полугода наблюдает за Трампом, находящимся на президентском посту, испытывают смешанное чувство разочарования и тревоги, предвещающей недоброе.

Судя по всему, президент Владимир Путин весьма раздражен. Теперь он уже понял, что, сделав ставку на Трампа, он совершил ошибку, которую уже совершал и раньше в отношении западных лидеров. И принятое им в воскресенье решение о высылке нескольких сотен дипломатов и других сотрудников дипмиссии США в России показывает, что он готов сократить свои потери и обойтись малой кровью. "Собственно, нечего ждать было, - заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, объясняя это решение в понедельник. - Все было достаточно очевидно".

И Путин должен был это прекрасно понимать. Его ближайшие альянсы с Западом постигла та же участь. И Жак Ширак (Jacques Chirac) во Франции, и Сильвио Берлускони (Silvio Berlusconi) в Италии или Герхард Шредер (Gerhard Schroeder) в Германии - все эти союзы были построены на личных контактах с вступающим в должность главой государства. Каждый раз это был новый человек и, как правило, тоже болтун. Каждый из этих союзов рухнул, когда лидер сталкивался с ограничениями, существующими в демократическом обществе. Речь идет, например, о сроках полномочий, свободе прессы, независимости законодательной власти, недовольстве электората или любой из других сдержек и противовесов, встроенных в конституции этих стран. Но с каждой новой попыткой завязать дружбу с Западом Путин, похоже, надеялся, что его коллеги смогут преодолеть эти препятствия, ограничивавшие их власть, - точно так же, как он сам это сделал в России.

Они всегда разочаровывали его, не оправдывали его ожиданий, хотя это и происходило не столь драматично, как в случае с президентом Трампом. Не прошло и месяца с момента первой встречи двух президентов в Германии во время саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге, как 27 июля конгресс США направил Трампу законопроект о новых санкциях в отношении России за ее предположительное вмешательство в президентские выборы, проходившие в США в прошлом году. Причем, законопроект этот был одобрен подавляющим большинством конгрессменов и будет принят, даже если президент наложит на него вето. Для многих в Москве этот законопроект стал доказательством того, что Трамп является слабым лидером, не способным выполнить свои решительные обещания "поладить" с Россией. "Сейчас Трампа видят в России слабым политиком, который уступает… своим собственным законодателям", - написал российский политолог Алексей Макаркин, анализируя американский законопроект о санкциях.

Но Макаркин кое-что упустил - то, что Путин, похоже, также не в состоянии понять, что члены конгресса США, в том числе и республиканцы, не являются "собственными законодателями" Трампа. Они представляют собой равноправную ветвь государственной власти - подобную судебной власти, которая неоднократно блокировала иммиграционные инициативы Трампа.

Это неверное понимание пределов полномочий исполнительной власти существует еще с первых лет президентства Путина, когда он установил контроль над российскими СМИ и начал думать, что его западные коллеги смогут сделать то же самое и в своих странах. В 2005 году во время саммита с тогдашним президентом Джорджем Бушем-младшим (George Bush) Путин отказался поверить, что у верховного главнокомандующего США нет полномочий на то, чтобы заставить молчать американских журналистов. Как вспоминает Буш, Путин тогда сказал: "Не надо мне рассказывать о свободной прессе. Особенно сейчас, после того, как ты уволил этого репортера".

Буш сразу же понял, что Путин имеет в виду. "Владимир, ты говоришь о Дэне Разере (Dan Rather)?", - спросил он. За несколько месяцев до этого журналист-ветеран Разер был вынужден извиниться и уйти в отставку с поста ведущего вечерних новостей на канале CBS, но не по распоряжению Белого дома, а из-за некорректного репортажа о службе Буша в национальной гвардии. По мнению Путина этот инцидент показал, что заявления Америки о свободе печати - это сплошной фарс. Буш пытался внести ясность и переубедить его. Он вспоминает, как сказал тогда российскому президенту: "Я настоятельно рекомендую тебе не говорить об этом публично. Иначе американцы подумают, что ты не понимаешь сути нашей системы".

Но в том-то и дело - он не понимает. За несколько лет работы журналистом в Москве я потерял счет чиновникам, которые пытались мне объяснить, что нет такого понятия, как независимый журналист. А один чиновник даже начал наше интервью, воскликнув, что все американские журналисты являются замаскированными тайными агентами. Так вышло и с Павлом Астаховым, бывшим тогда кремлевским уполномоченным по правам ребенка, который однажды в 2013 году принимал меня у себя в кабинете. "А вот и ЦРУ! - воскликнул он со смехом, обращаясь к своему помощнику. - Пусть войдет!"

Он вовсе не шутил. В российской чиновничьей среде (и в обществе в целом) люди часто считают, что Запад во многом действует подобно России: что там такая же прирученная судебная система, такие же зависимые и угодливые СМИ и такая же правящая клика, дергающая за все ниточки. Имея перед глазами такую картину мира, гораздо легче отмахиваться от критики, звучащей из-за рубежа - если все коррумпированы, то ни у кого нет права судить. Но оказывается, что и многие высокопоставленные чиновники в Москве тоже так считают.

Например, они были склонны считать, что Трамп сможет действовать вопреки мнению представителей других ветвей государственной власти и осуществлять свою повестку дня, особенно в вопросе, касающемся смягчения санкций США против России. В глубине души они считают, что власть в США, как в России, сосредоточена в руках президента, а все остальное по большей части - лишь демократическая бутафория для отвода глаз.

И вряд ли это убеждение изменится на фоне последнего урока по основам американского гражданского права. На российских государственных телеканалах неспособность Трампа заставить СМИ замолчать и протащить свою повестку дня через конгресс и суды преподносится лишь как очередное доказательство того, что Соединенными Штатами управляют некая всемогущая клика заговорщиков - только на этот раз эта клика ополчилась на президента США.

Это новый поворот в рамках старой и хорошо знакомой концепции, и это означает, что Кремль все еще лелеет надежду на то, что Трамп возьмет американскую систему под контроль и направит ее в сторону заключения союза с Москвой. "Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется, - посетовал в воскресенье Путин. - Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро".

Саймон Шустер (Simon Shuster)