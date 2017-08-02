Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ФПИ создает новую экипировку, оружие и роботов для ВДВ

03.08.2017 РИА Новости 649 0
0
Понравилась новость?
 +4
Военнослужащие МО России. Архивное фото
Военнослужащие МО России. Архивное фото
Источник: © РИА Новости . Максим Блинов

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российский Фонд перспективных исследований (ФПИ) создает новую экипировку, элементы вооружения и робототехнические комплексы для российских десантников, сообщили РИА Новости в фонде в День Воздушно-десантных войск.

"Созданием ряда новых технологий, которые могут быть использованы в интересах ВДВ, занимается ФПИ. В частности, в одной из лабораторий фонда созданы уникальные фильтрующие материалы, которые способны обеспечить эффективную защиту от проникновения вредных веществ, а также мембранные материалы, обладающие повышенной водоупорностью и паропроницаемостью", - говорится в сообщении.

Как уточнили в фонде, высокомобильные подразделения "голубых беретов" способны выполнять свои задачи в тылу противника, действуя зачастую без поддержки основных сил. Задачи, которые решают десантники, обуславливают необходимость в обеспечении подразделений высокоэффективными экипировкой, средствами защиты, вооружением, в том числе с учетом возможности действий в различных климатических условиях.

"В ФПИ также реализуются проекты, направленные на развитие технологий, которые могут быть внедрены в производство современных боеприпасов. Например, в конце 2016 года успешно завершились испытания перспективных образцов пуль, изготовленных с применением технологии послойного лазерного сплавления. Результаты стрелковых экспериментов подтвердили возможность создания боеприпасов и элементов вооружения с применением аддитивных технологий", - рассказали в фонде.

Также фонд ведет исследования по созданию робототехнических платформ, способных оказывать поддержку военнослужащим, а в ряде случаев - заменять их на поле боя, оставляя человеку принятие решений вместо непосредственного участия в боевых столкновениях.

"Одной из известных робототехнических разработок, созданных Заводом имени В.А. Дегтярева совместно с ФПИ, является робототехнический комплекс "Нерехта", который постоянно совершенствуется и перспективе будет иметь в своем составе компоненты, которые позволят ему взаимодействовать с другими роботизированными комплексами как наземными, так и воздушными или водными", - заключили исследователи.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям - химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.
02.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЗиД
ФПИ
Проекты
Медицина
РТК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.08 15:29
  • 3
"Чертик из табакерки": "Ясень-М" незаметно появится там, где его не ждут
  • 03.08 14:48
  • 1
Красавец «Т-50» ПАК ФА получил новое имя «Су-57»
  • 03.08 14:45
  • 3
Безрадостное будущее отечественного подводного флота: взгляд с Запада
  • 03.08 14:25
  • 3
"Наше высокоточное оружие будет очень востребовано"
  • 03.08 13:59
  • 78
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 03.08 13:36
  • 4
Владимир Путин не понимает, что власть Дональда Трампа ограничена (Time, США)
  • 03.08 13:30
  • 2
Под Москвой замечена уникальная БМП
  • 03.08 13:24
  • 2
Россия рассекретила новый сверхзащищенный танк
  • 03.08 13:16
  • 2
ВДВ России в 2020 году получат новый авиадесантируемый комплекс ПВО "Птицелов"
  • 03.08 13:12
  • 68
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 03.08 12:43
  • 25
ОАО «Ил» возглавит Вице-президент по транспортной авиации Алексей Рогозин
  • 03.08 12:04
  • 95
Новейший танк "Армата" защищен от любых существующих сейчас снарядов
  • 03.08 11:34
  • 93
Драйверы большой войны
  • 03.08 11:22
  • 79
Госиспытания новых ракет для систем С-350 "Витязь" завершатся в ближайшее время
  • 03.08 11:18
  • 1
Для перевозки президента США будут приобретены два бывших самолета "Трансаэро"
другие обсуждаемые темы