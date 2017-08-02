Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Путин поздравил российских десантников с Днем ВДВ

03.08.2017 РИА Новости 345 0
0
Понравилась новость?
 +1
Военнослужащие на Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск. 2 августа 2017
Военнослужащие на Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск. 2 августа 2017
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск РФ с Днем ВДВ, сообщает пресс-служба Кремля.

"Сегодня мы чествуем смелых, сильных духом людей - тех, кто по зову сердца выбрал для себя нелегкую, но ответственную и почетную службу в ВДВ. Кто превыше всего ценит законы боевого братства и вместе с товарищами в любую минуту готов грудью встать на защиту Отечества", - говорится в телеграмме президента.

Путин выразил самые искренние слова благодарности ветеранам-десантникам, отвагой и мужеством которых создавалась история легендарной "крылатой пехоты".

"Важно, что нынешнее поколение солдат и офицеров бережно хранит ратные традиции своих предшественников, достойно справляется с поставленными задачами, неизменно демонстрирует безупречную выучку, сплоченность, верность воинскому долгу. Честно служит России", - отмечается в послании президента.

От арбузов до фонтанов: интересные факты о праздновании Дня ВДВ >>

День Воздушно-десантных войск в России отмечается 2 августа на основании указа президента от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" как памятный день, призванный способствовать возрождению и развитию отечественных воинских традиций, повышению престижа военной службы и установленный в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.
02.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.08 15:29
  • 3
"Чертик из табакерки": "Ясень-М" незаметно появится там, где его не ждут
  • 03.08 14:48
  • 1
Красавец «Т-50» ПАК ФА получил новое имя «Су-57»
  • 03.08 14:45
  • 3
Безрадостное будущее отечественного подводного флота: взгляд с Запада
  • 03.08 14:25
  • 3
"Наше высокоточное оружие будет очень востребовано"
  • 03.08 13:59
  • 78
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 03.08 13:36
  • 4
Владимир Путин не понимает, что власть Дональда Трампа ограничена (Time, США)
  • 03.08 13:30
  • 2
Под Москвой замечена уникальная БМП
  • 03.08 13:24
  • 2
Россия рассекретила новый сверхзащищенный танк
  • 03.08 13:16
  • 2
ВДВ России в 2020 году получат новый авиадесантируемый комплекс ПВО "Птицелов"
  • 03.08 13:12
  • 68
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 03.08 12:43
  • 25
ОАО «Ил» возглавит Вице-президент по транспортной авиации Алексей Рогозин
  • 03.08 12:04
  • 95
Новейший танк "Армата" защищен от любых существующих сейчас снарядов
  • 03.08 11:34
  • 93
Драйверы большой войны
  • 03.08 11:22
  • 79
Госиспытания новых ракет для систем С-350 "Витязь" завершатся в ближайшее время
  • 03.08 11:18
  • 1
Для перевозки президента США будут приобретены два бывших самолета "Трансаэро"
другие обсуждаемые темы