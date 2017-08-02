Путин поздравил российских десантников с Днем ВДВ
|
|
Военнослужащие на Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск. 2 августа 2017
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск РФ с Днем ВДВ, сообщает пресс-служба Кремля.
"Сегодня мы чествуем смелых, сильных духом людей - тех, кто по зову сердца выбрал для себя нелегкую, но ответственную и почетную службу в ВДВ. Кто превыше всего ценит законы боевого братства и вместе с товарищами в любую минуту готов грудью встать на защиту Отечества", - говорится в телеграмме президента.
Путин выразил самые искренние слова благодарности ветеранам-десантникам, отвагой и мужеством которых создавалась история легендарной "крылатой пехоты".
"Важно, что нынешнее поколение солдат и офицеров бережно хранит ратные традиции своих предшественников, достойно справляется с поставленными задачами, неизменно демонстрирует безупречную выучку, сплоченность, верность воинскому долгу. Честно служит России", - отмечается в послании президента.
От арбузов до фонтанов: интересные факты о праздновании Дня ВДВ >>
День Воздушно-десантных войск в России отмечается 2 августа на основании указа президента от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" как памятный день, призванный способствовать возрождению и развитию отечественных воинских традиций, повышению престижа военной службы и установленный в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.
|
02.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
03.08.2017 Путин: военнослужащие ВДВ бережно хранят ратные традиции своих предшественников
03.08.2017 День Воздушно-десантных войск РФ. Досье
02.08.2017 Салют Андреевскому флагу
02.08.2017 Минобороны России передаст вооруженным силам Киргизии два самолета Ан-26
02.08.2017 Угроза или повод: белорусский взгляд на учения "Запад-2017"
02.08.2017 Герой закрытого указа
01.08.2017 Как сообщается, серийный вариант истребителя Т-50 получил официальное наименование Су-57
31.07.2017 "Намоленный" салон