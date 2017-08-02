Всех военнослужащих допустили к самому экстремальному конкурсу АрМИ-2017
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Всеармейские соревнования Безопасная среда. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Все участники самого экстремального международного конкурса "Безопасная среда" из России, Китая, Ирана, Египта и Белоруссии допущены до соревнований, сообщает пресс-служба Минобороны России.
"Участники самого экстремального международного конкурса "Безопасная среда" из России, Китая, Ирана, Египта и Белоруссии сдали дополнительные зачёты по технике безопасности, провели жеребьёвку и последнюю тренировку перед началом состязаний. После сдачи итоговых зачётов на трассе для экстремального вождения все военнослужащие допущены до соревнований", - говорится в сообщении.
Отмечается, что конкурс стартует в среду на полигоне Сухопутных войск НОАК "Корла". Экипажи химической разведки из пяти стран впервые будут выступать на китайских внедорожниках вместо бронетранспортёров. Скорость на отдельных участках превысит 120 километров в час, а количество препятствий увеличится почти до 30. Именно поэтому российской и китайской сторонами были проведены дополнительные инструктажи перед началом состязаний. Специалисты из пяти стран мира ознакомились с требованиями безопасности.
Армейские международные игры-2017 проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.
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02.08.2017
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