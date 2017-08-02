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Сбой в электросетях на Дальнем Востоке не повлиял на боеготовность ВВО

03.08.2017 РИА Новости 154 0
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ЛЭП. Архивное фото
ЛЭП. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

ВЛАДИВОСТОК, 2 авг - РИА Новости. Перебои с электроснабжением на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири не повлияли на боеготовность соединений и воинских частей Восточного военного округа, сообщает пресс-служба ВВО.

"Перебои с электроэнергией 1 августа в нескольких субъектах Дальнего Востока и Восточной Сибири не повлияли на деятельность соединений и воинских частей ВВО. Включение резервных источников питания на военных объектах Восточного военного округа прошло штатно в автоматическом режиме", - говорится в сообщении.

Дежурные силы и службы округа несли круглосуточное дежурство в повседневном режиме.

Во вторник Минэнерго РФ сообщило, что в Хабаровском крае отключились пять высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) 220 кВ и 500 кВ компании ФСК, в том числе ведущая в Китай ВЛ Амурская-Хэйхэ. Из-за аварии отключились все пять работающих гидроагрегатов Бурейской ГЭС, станция снизила нагрузку с 1400 МВт до нуля, однако позже три агрегата заработали. На Зейской ГЭС отключились три гидроагрегата, станция снизила нагрузку с 500 до 240 МВт, также Благовещенская ТЭЦ снизила нагрузку до нуля.

Без электроэнергии, по данным МЧС, на Дальнем Востоке оставались более 600 тысяч человек. В 17.30 мск энергоснабжение восстановили. По данным ДРСК, без света частично оставались Амурская область, ЕАО, Хабаровский край, Приморье и юг Якутии.
02.08.2017
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принадлежат РИА Новости
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