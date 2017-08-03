ВДВ России в 2020 году получат новый авиадесантируемый комплекс ПВО "Птицелов"



Боевая гусеничная плавающая машина десанта БМД-4М

Источник: http://www.tplants.com/ Боевая гусеничная плавающая машина десанта БМД-4МИсточник: http://www.tplants.com/

В настоящее время создание ЗРК находится на этапе проведения опытно-конструкторской работы, сообщил агентству источник в российском ОПК

ТАСС, 2 августа. Новейший авиадесантируемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) малой дальности "Птицелов" поступит на вооружение частей Воздушно-десантных войск России в 2020 году. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в российском ОПК.

"В настоящее время создание "Птицелова" находится на этапе проведения опытно-конструкторской работы, которая должна быть завершена к исходу 2919 года, и с 2020 года этот комплекс малой дальности на базе БМД-4М должен поступить на вооружение зенитных ракетных частей ВДВ", - сказал собеседник агентства.

"По своим боевым возможностям, в том числе по высоте и дальности поражения целей, "Птицелов" в два раза превзойдет имеющиеся сейчас в ВДВ комплексы ПВО", - подчеркнул он.

Источник не назвал основные тактико-технические характеристики "Птицелова", но отметил, что он является и авиатранспортабельным, и авиадесантируемым из военно-транспортных самолетов.

"Птицелов" - чисто зенитный ракетный комплекс, поэтому пушечного вооружения у него нет, уточнил собеседник агентства.

В мае прошлого года источник в Минобороны сообщил ТАСС, что в России на базе БМД-4М создается первый в мире авиадесантируемый зенитный ракетный комплекс. По его словам, работы ведутся под шифром "Птицелов". Новинка может получить боевой модуль от комплекса "Сосна". Новым комплексом планируется оснащать специализированные зенитно-ракетные полки, сформированные еще несколько лет назад.