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ВДВ России в 2020 году получат новый авиадесантируемый комплекс ПВО "Птицелов"

03.08.2017 ТАСС 722 2
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БМД-4М
Боевая гусеничная плавающая машина десанта БМД-4М
Источник: http://www.tplants.com/

В настоящее время создание ЗРК находится на этапе проведения опытно-конструкторской работы, сообщил агентству источник в российском ОПК

ТАСС, 2 августа. Новейший авиадесантируемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) малой дальности "Птицелов" поступит на вооружение частей Воздушно-десантных войск России в 2020 году. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в российском ОПК.

"В настоящее время создание "Птицелова" находится на этапе проведения опытно-конструкторской работы, которая должна быть завершена к исходу 2919 года, и с 2020 года этот комплекс малой дальности на базе БМД-4М должен поступить на вооружение зенитных ракетных частей ВДВ", - сказал собеседник агентства.

"По своим боевым возможностям, в том числе по высоте и дальности поражения целей, "Птицелов" в два раза превзойдет имеющиеся сейчас в ВДВ комплексы ПВО", - подчеркнул он.

Источник не назвал основные тактико-технические характеристики "Птицелова", но отметил, что он является и авиатранспортабельным, и авиадесантируемым из военно-транспортных самолетов.

"Птицелов" - чисто зенитный ракетный комплекс, поэтому пушечного вооружения у него нет, уточнил собеседник агентства.

В мае прошлого года источник в Минобороны сообщил ТАСС, что в России на базе БМД-4М создается первый в мире авиадесантируемый зенитный ракетный комплекс. По его словам, работы ведутся под шифром "Птицелов". Новинка может получить боевой модуль от комплекса "Сосна". Новым комплексом планируется оснащать специализированные зенитно-ракетные полки, сформированные еще несколько лет назад.
02.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
БМД-4
Сосна
Компании
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Проекты
2020-й год

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
штурм
2855
№1
03.08.2017 11:28
Цитата, q
Новинка может получить боевой модуль от комплекса "Сосна". Новым комплексом планируется оснащать специализированные зенитно-ракетные полки, сформированные еще несколько лет назад.

Речь идёт о полках ПВО в составе дивизий ВДВ  для которых модернизировали более 50 комплексов ОСА?
А как же бригады,ВДВ которым как минимум дивизион ПВО МД полагается, или их на Вербе оставят?
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RU
Сергей-82
10069
№2
03.08.2017 13:16
Цитата, штурм сообщ. №1
Речь идёт о полках ПВО в составе дивизий ВДВ  для которых модернизировали более 50 комплексов ОСА?
При чем здесь Оса? ВДВ получали Стрела-10
0
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