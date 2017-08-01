В Европе считают Су-35 "самым опасным русским истребителем"



Истребитель Су-35

Источник: © Фото предоставлено компанией "Сухой" Истребитель Су-35Источник: © Фото предоставлено компанией "Сухой"

Показательное выступление Су-35 на МАКС-2017 произвело неизгладимое впечатление на Западе. Американцы со свойственной им афористичностью заявили, что такие полеты буквально "взрывают мозг", и, по некоторым данным, запретили показывать своим пилотам, чтобы заранее не деморализовать, видеоролик, на котором запечатлена высшая воздушная акробатика в исполнении Су-35. В то же время заявки на приобретение истребителя уже поступили из Китая, Индии, Индонезии и других стран. Российское Минобороны планирует закупить до 2020 года более 90 Су-35.

В настоящее время в сегменте рынка тяжелых многоцелевых истребителей доминируют российские Су-30, а также американские F-15 и F/A-18 различных модификаций. Всего с 2013 по 2016 год было продано около 130 самолетов на сумму свыше 7 млрд долл. Россия, которой принадлежит 87% рынка в сегменте самолетов этого класса, является безусловным лидером. И ее положение, как считают в "Рособоронэкспорте", только упрочится с выводом на рынок Су-35, который по летно-техническим и боевым возможностям превосходит не только все существующие истребители четвертого поколения, но и почти не уступает самолетам пятого поколения.

Новейший многофункциональный сверхманевренный истребитель поколения 4++ Су-35 - существенно улучшенное и дополненное "издание" своих предшественников Су-27 и Су-30. На сегодняшний день это самый современный многоцелевой истребитель, который способен не только обеспечивать превосходство в воздухе, но и эффективно нанесет удары по наземным и надводным целям. Впервые Су-35 был показан на авиасалоне МАКС-2007. И вот уже 10 лет его возможности изучаются чуть ли не под микроскопом.

В 2008 году на базе ВВС США Хикам (Гавайские острова) было проведено моделирование воздушного боя с участием Су-35 и американских истребителей F-22, F/A-18 Super Hornet и F-35. Результат оказался неутешительным: в 20 воздушных боях против Су-35 американцы одержали всего одну победу. Свой конфуз за океаном объяснили сверхманевренностью Су-35, которая позволяет выигрывать воздушные поединки у "стелс"-самолетов.

Тут надо отметить, что американская тактика воздушного боя построена на трех китах: "первым обнаружил, первым выстрелил, первым уничтожил". Возможно, F-22 или F-35 первыми обнаружит Су-35 (что, впрочем, еще не факт), но для применения оружия они должны сблизиться, и тут, как считают эксперты из Defense Industry Daily, преимущество переходит к Су-35, который с его сверхъестественной способностью летать на минимальных скоростях и в то же время резко разгоняться до сверхзвуковых скоростей, из мишени автоматически превращается в охотника. Тактическое преимущество такого стиля ведения воздушного боя состоит в том, что у ракет класса "воздух-воздух" не всегда хватает "интеллекта", чтобы определить, в какой точке траектории окажется Су-35 после выполнения, скажем, "кобры Пугачева" или "чакры Фролова", и с упреждением навестись на цель. Поэтому Stern и объявил Су-35 "самым опасным русским истребителем".

Уже в феврале нынешнего года аналитическое агентство Air Power Australia и компания Rep Sim, которая занимается производством симуляторов, в экспериментальных целях провели виртуальное воздушное сражение у побережья Тайваня, в котором участвовали по 240 истребителей F-35 и Су-35. В "бою" были уничтожены все российские самолеты, но из 240 американских F-35 "выжили" всего 30 машин. Эксперты и такой результат сочли удручающим для ВВС США, поскольку американский F-35 относится к истребителям пятого поколения, а российский самолет - к поколению 4++. В итоге Объединенный комитет по иностранным делам, вооружению и торговле Австралии рекомендовал австралийским ВВС, да и другим заинтересованным странам тоже, не торопиться закупать F-35. По мнению научного сотрудника британского Королевского объединенного институтта оборонных исследований Джастина Бронка, "даже через миллион лет" F-35 не сможет одержать победу над Су-35.

Что же представляет собой истребитель Су-35? Уже в ходе первых испытательных полетов самолет покорил сверхзвуковую скорость без форсированной работы двигателя (из всех существующих сейчас истребителей летать на сверхзвуке без форсажа могут только МиГ-31 и F-22A Raptor). Все благодаря новому двигателю. В результате модернизации АЛ-31Ф для Су-35 был создан серийный двигатель 117С, ресурсные показатели которого в 2-2,7 выше, чем у предшественника. При этом максимальная скорость Су-35 у земли составляет 1400 км/час, на высоте - 2400 км/час, потолок - 18 тыс. м. Для сравнения: максимальная скорость американского истребителя F-35 только 1900 км/час.

Су-35 имеет планер, усовершенствованный с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. За счет отличных разгонных характеристик и сверхманевренности, которая обеспечивается двигателями с управляемым вектором тяги и аэродинамическим совершенством планера, Су-35 имеет возможность быстро войти в зону пуска ракет по воздушному противнику, а отстрелявшись, выполнить эффективный противоракетный маневр. Неоспоримым достоинством стала и увеличенная дальность полета - 3550 км. При этом Су-35, что немаловажно, "прощает" многие ошибки пилотирования.

Главной особенностью Су-35 является его оснащение новым комплексом бортового оборудования, в основе которого лежит информационно-управляющая система, предназначенная для функциональной, логической, информационной и программной увязки систем бортового оборудования в единую интегрированную систему.

Основу системы управления вооружением Су-35 составляет новая радиолокационная система управления с фазированной антенной решеткой "Н035 Ирбис", обладающая уникальными характеристиками обнаружения целей на дальности до 400 км. Она позволяет обнаруживать и сопровождать до 30 воздушных целей и вести одновременный обстрел до 8 наиболее опасных. При сохранении контроля над воздушным пространством комплекс обеспечивает обнаружение, селекцию и сопровождение до 4 и одновременную атаку 2 наземных целей. По своим характеристикам эта РЛСУ превосходит большинство западных разработок.

На 12 точках подвески истребитель несет до 8 т боевой нагрузки. Кроме того, на Су-35 планируется интегрировать новые типы управляемого высокоточного вооружения "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", в том числе большой дальности. По перечисленным характеристикам Су-35 превосходит все современные самолеты, по ряду позиций уступает ему и наиболее близкий конкурент - модифицированный F/A-18E/F Super Hornet. Из-за ограниченной возможности применения вооружения по наземным целям, из-за проблем связи с другими самолетами и малой номенклатуры вооружений слез с олимпа и F-22, еще недавно считавшийся лучшим в мире. Но главная проблема "Раптера" - стоимость почти в полмиллиарда долларов. Даже появилась шутка: дескать, F-22 "идет по цене золота". За эти же деньги можно приобрести эскадрилью истребителей Су-35 с гарантированным сроком службы 30 лет. Для Минобороны РФ Су-35 обходится еще дешевле - около 20 млн долл.

Лучшего соотношения цены и качества на рынке не найти. Поэтому за Су-35 и выстроилась очередь. А на подходе уже экспортный вариант истребителя пятого поколения Т-50. Считается, что этот самолет обеспечит России сохранение лидирующих позиций на рынке тяжелых многоцелевых истребителей.

Олег Одноколенко