PT Pindad планирует в 2018 году начать производство среднего танка



Изображение "среднего" танка Modern Medium Weight Tank (MMWT), совместно разрабатываемого индонезийским государственным оборонно-промышленным объединением PT Pindad и турецкой компанией FNSS Savunma Sistemleri

Источник: FNSS Savunma Sistemleri Изображение "среднего" танка Modern Medium Weight Tank (MMWT), совместно разрабатываемого индонезийским государственным оборонно-промышленным объединением PT Pindad и турецкой компанией FNSS Savunma SistemleriИсточник: FNSS Savunma Sistemleri

Индонезийская компания PT Pindad (Persero) планирует в начале 2018 года предложить на рынок новый средний танк, вооруженный пушкой калибра 105 мм, над которым она работает в сотрудничестве с турецкой компанией FNSS.

«В этом году первый этап завершен, так что в 2018 году машина может быть на рынке. Некоторое время заняла дискуссия с военными о существующих заказах. Они сформировали несколько подразделений. Они заменят некоторые из танков», сказал директор PT Pindad Абрахам Мос (Abraham Mose) на заводе PT Pindad в Бандунге (Индонезия) в понедельник 31 июля 2017 года.

Тем не менее, он признал, что нет никакой уверенности в количестве танков, которое будет заказано армией. Он сообщил, что производственные мощности PT Pindad позволяют выпускать от 15 до 20 средних танков в год. Pindad готов по мере необходимости вносить коррективы в конструкцию в случае наличия замечаний от военных.

«Есть некоторый интерес со стороны потенциальных заказчиков, который не может быть удовлетворен, так как серийное производство все еще не стартовало» ,сказал он.

По его словам, цена среднего танка ниже цены Leopard II, но на одном уровне с ценой южнокорейских танков. С учетом этих цен компания считает, что сможет конкурировать на рынке с аналогичными продуктами.

Авраам объяснил, что при организации производства в Индонезии такие узлы, как пушка калибра 105 мм и двигатель приходится полностью покупать из-за рубежа. Но если учесть все системы, то общее содержание местного компонента в изделии в настоящее время достигает 40%.

Абрахам Мос сообщил, что опытный образец среднего танка, изготовленный Индонезией и Турцией совместно, будет продемонстрирован на параде позже, 5 октября 2017 года. «Мы сделали два опытных образца, один был изготовлен в Турции и будет поставлен Индонезию для участия в параде октября», сказал Авраам.

Танки были разработаны FNSS и после поставки в Индонезию пройдут испытания.

Сергей Вэй