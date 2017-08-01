Израиль представил Namer в варианте БМП
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Версия тяжёлого БТР «Намер» с башней (используется слово «Црихон», т.е. «башенка» – уменьшительное от «Цариах» – «башня») и пушкой калибра 30 мм.
Источник: www.waronline.org
Министерство обороны Израиля (МО) представило опытный образец обновленной версии своего тяжелого бронетранспортера Namer, оснащенного башней, вооруженной 30-мм пушкой.
В заявлении, опубликованном 31 июля, Министерство обороны заявило, что опытный образец был разработан его администрацией танков Merkava совместно с сухопутными силами израильских сил обороны (Цахал), и в ближайшее время начнется серия испытаний.
Бригадный генерал Барух Мацляч (Baruch Matzliach), глава администрации танков МО, сказал, что башня беспилотная и не занимает места внутри корпуса машины, поэтому не влияет на ее способность перевозить десант. Он добавил, что башня будет взаимодействовать с системой активной защиты. Такая система Trophy от компании Rafael уже применяется на бронетранспортерах Namer.
Министерство обороны выпустило видеоролик с изображением башни, на которой видны радары Trophy, установленные по бокам от пушки, а также пусковые установки противоракет. Также имеется два набора электрооптических приборов: один спаренный установлен слева от пушки и выполняет роль прицела наводчика, а второй справа от нее, способен вращаться независимо от башни и является панорамным прибором командира. Пушка похожа на Mk44 Bushmaster от американской компании Orbital ATK.
Бригадный генерал Мацляч сказал, что обновление - «лучший ответ на бои в городских условиях», при этом 30-миллиметровая пушка обеспечивает «значительную огневую мощь для пехотных подразделений, позволяя солдатам быть более независимыми на поле битвы и уменьшает их зависимость от поддержки других подразделений".
В настоящее время тяжелые бронетранспортеры Namer, которые находятся на вооружении Цахала вооружены единственным пулемётом калибра 0.50 калибра в боевом модуле с дистанционным управлением Samson Mini от компании Rafael.
Сергей Вэй
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01.08.2017
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