Морские болезни Токио



ВМФ Японии. Источник: atlanticsentinel.com ВМФ Японии. Источник: atlanticsentinel.com

Потенциал ВМС Японии избыточен для самообороны

Рассматривая уроки Второй мировой, влияние ее исхода на послевоенное развитие, уделим внимание истории военно-морской деятельности Японии, занимающей ныне четвертое место в мире по составу ВМС.

Масштабное и активное развитие флотов – большая нагрузка на экономику любой страны. Поэтому у государства всегда должны быть веские основания для формирования и поддержания существующего состава и состояния ВМС.

“Адмиралы постоянно подталкивали ставку императора к операциям в Австралии и северной части Индийского океана”

Исторический опыт подтверждает две закономерности. Во-первых, цели и содержание военно-морской деятельности отражают направленность национальной идеи, служат важным инструментом ее реализации. Во-вторых, потенциал военного флота оказывает влияние на многие направления внешней политики страны. Обе эти закономерности явно прослеживаются в Стране восходящего солнца.

Выйдя из изоляции во второй половине XIX века, Япония приложила огромные усилия для создания современных ВМС, используя активную помощь Великобритании и США. Это во многом определило итоги войны с Китаем в 1894–1895 годах и Русско-японской.

В начале ХХ века страна существенно расширила зону влияния на Тихом океане, что привело к двойственной политике Запада. Он, ограничивая экспансию Токио в собственных колониальных зонах, одобрял агрессивную политику в Северном Китае, подталкивал к столкновению с Советским Союзом, стремился использовать для подавления народно-освободительных движений. Сопротивление, оказанное народом Китая, не позволило японцам захватить всю территорию страны, но это было отложено до окончательного завоевания флотом Ямато господства на море.

Инерция наращивания военно-морской мощи способствовала втягиванию Японии в авантюры с печальным концом. Победное шествие на юг и восток в первой половине кампании на Тихом океане сменилось войной на истощение, которую страна не могла выдержать даже при напряжении всех сил.

Роль адмиралов в стратегическом планировании ясно видна на двух характерных примерах. Они постоянно подталкивали ставку императора к проведению операций в Австралии и северной части Индийского океана вопреки стремлению командования сухопутных войск упрочить положение на уже захваченных территориях. Другой пример – решение об одновременной атаке в районах Мидуэй и Алеутских островов, что вследствие рассредоточения усилий привело к тяжелому поражению и перелому в ходе морской кампании.

Обладая вначале стратегической инициативой, командование ВМС Японии не смогло правильно оценить реальные возможности страны, что закончилось американской оккупацией.

Сейчас Страна восходящего солнца имеет современные ВМС, способные решать широкий круг оперативных и боевых задач, что явно избыточно для самообороны, даже с учетом взятых под давлением США в 1980 году обязательств защищать морские коммуникации в тысячемильной зоне.

Декларируемая оборонительная направленность японо-американского альянса не соответствует фактической структуре и боевым возможностям флотских группировок, способных:

обеспечить оперативный режим в обширных океанских зонах;

значительно усилить региональные системы противоракетной обороны, влияющие в том числе на баланс стратегических вооружений;

самостоятельно участвовать в вооруженных конфликтах малой и средней интенсивности, распространяющихся вследствие стремления США поддерживать военную напряженность в мире чужими руками.

Исторические примеры показывают, как быстро разрастаются локальные столкновения, как многие страны оказываются вовлеченными в них вопреки национальным интересам. Наличие у Японии ВМС, значительно превышающих требования оборонной достаточности и сформированных как дополнение к военно-морскому потенциалу США, делает такое развитие событий, к сожалению, возможным.

Учитывая уроки прошедшей войны и устойчивость многих исторических тенденций, прикладывая усилия к развитию российско-китайского военного сотрудничества, уместно вспомнить слова великого стратега и мыслителя Сунь-Цзы: "Не полагаться на то, что противник не придет, а полагаться на то, с чем я могу его встретить; не полагаться на то, что он не нападет, а полагаться на то, что я сделаю такое нападение для него невозможным".

Игорь Хмельнов, адмирал

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 29 (693) за 2 августа 2017 года