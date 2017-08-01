Бедная гвардия



Ввод в строй Командования ВМС Национальной гвардии Кипра патрульного корабля A 620 Alasia - бывшего оманского Q 30 Al Mubrukah. Ларнака, 14.02.2017

Источник: cyprus-mail.com Ввод в строй Командования ВМС Национальной гвардии Кипра патрульного корабля A 620 Alasia - бывшего оманского Q 30 Al Mubrukah. Ларнака, 14.02.2017Источник: cyprus-mail.com

Перед армиями островов, лежащих по разным концам Европы, и задачи стоят противоположные

Из стран Европы, не являющихся членами НАТО, две расположены на островах – одна на северо-западе, другая – на юго-востоке. Геополитическое положение этих стран очень разное.

Ирландия заведомо не имеет никаких внешних угроз. Хотя ее отношения с соседней Великобританией ("Полная и безоговорочная оптимизация") достаточно непросты, они в любом случае не перейдут в стадию вооруженного конфликта, а если вдруг такое случилось бы, Ирландия не имела бы шансов. Поэтому ее ВС носят статусно-символический характер. Страна никогда не входила в НАТО, но ее воинские контингенты регулярно принимают участие в миротворческих операциях ООН.

“Разделенность Кипра с учетом обстоятельств, при которых она возникла, делают обстановку на нем крайне взрывоопасной”

Сухопутные войска включают 1-ю (штаб в Корке) и 2-ю (Дублин) бригады, а также учебный центр. На вооружении – 14 английских легких танков "Скорпион", 150 бронеавтомобилей и БТР (18 французских AML-20 и 15 AML-90, 80 швейцарских "Пиранья-3", из них 15 БРМ, 54 БТР, 11 вспомогательных машин, 2 финских ХА-180, 27 южноафриканских RG-32М, 7 шведских Bv-206), 24 английских орудия L-118, 471 миномет (в том числе 71 "Брандт"), 74 ПТРК (53 американских "Джавелин", 21 французский "Милан"), 13 шведских ЗРК RBS-70 и 32 зенитных орудия L70.

ВВС не имеют боевых машин, только транспортные, вспомогательные и учебные: самолеты – 2 CN-235М, 5 "Цессна-172", 1 "Лирджет-45", 1 BN-2T, 7 РС-9М; вертолеты – 6 AW-139, 4 ЕС-135.

ВМС включают 8 патрульных кораблей, имеющих на вооружении лишь пушки и пулеметы: 2 "Самюэль Беккет" (еще 1 строится), 1 "Эйтн", 2 "Пикок", 2 "Ройсин", 1 "Эмер". В авиации береговой гвардии – 1 американский вертолет S-61N.

В совершенно ином положении находится Кипр. После войны между Грецией и Турцией в июле 1974 года он оказался разделенным. Причиной войны стала попытка военного правительства Греции аннексировать Кипр. Это привело к высадке на острове турецких войск и отделению его северо-восточной части. С тех пор здесь существует Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК), чья независимость признана только Анкарой.

Остальной Кипр, населенный греками, соответственно ориентируется на Грецию. Кроме того, страна традиционно имела тесные связи с СССР, а теперь с Россией. Приобретается также оружие на Западе, в первую очередь во Франции.

ВС Кипра называются Национальной гвардией. Она не делится на виды и состоит из сухопутных войск, которым приданы незначительные по размерам воздушный и морской компоненты, формально заменяющие ВВС и ВМС.

В составе НГ две пехотные дивизии (1 и 2-я) и бригады: три пехотные (4, 7, 8-я), 20-я бронетанковая, 3-я поддержки, а также два командования – ССО (1 полк) и артиллерийское.

Танковый парк насчитывает 82 современных российских Т-80У и 111 старых французских АМХ-30 (61 В/G, 50 B2). Имеется 138 бразильских БРМ (12 ЕЕ-3, 126 ЕЕ-9), 43 новейших российских БМП-3, 322 БТР (197 греческих "Леонидас", 98 французских VAB-VTT, 27 VAB-VCI). В артиллерии – 24 САУ (12 французских Mk F3, 12 словацких колесных "Зузана"), до 104 буксируемых орудий (10–20 советских БС-3, 18 югославских и до 54 итальянских M-56, 12 французских TR-F-1), более 300 минометов, 22 РСЗО (4 советских БМ-21, 18 югославских буксируемых М-63). На вооружении – 148 французских ПТРК: 88 "Хот" (в том числе 18 самоходных на БТР VAB) и 60 "Милан" (включая 24 на БРМ ЕЕ-3).

Наземная ПВО – 30 ЗРК (6 российских "Тор", 24 итальянских "Аспид"), 84 ПЗРК (60 французских "Мистраль", 24 советских "Стрела-2", которые, возможно, уже сняты с вооружения), 66 зенитных орудий (36 югославских M-55, 30 швейцарских GDF-005). Все 6 ЗРК "Тор" формально принадлежат Греции и находятся на Кипре по обмену средствами ПВО. В свою очередь формально принадлежащий Кипру дивизион российской ЗРС С-300ПС находится на греческом острове Крит в составе ПВО Греции. Причиной обмена стала крайне отрицательная реакция Анкары на приобретение Кипром ЗРС С-300ПС (она имела возможность с территории острова сбивать самолеты над Турцией), вплоть до намерения нанести по ней удар.

Авиационный компонент НГ включает 1 английский транспортный самолет BN-2B, 1 швейцарский учебный PC-9, 11 российских боевых Ми-35П и 4 французских SA342, 9 многоцелевых и транспортных вертолетов (5 европейских AW139, 2 американских "Белл-206CL-3" и 2 "Белл-412").

Морской компонент включает 16 сторожевых катеров. Имеется также батарея из 6 ПУ (по 4 ПКР) французских береговых ПКР "Экзосет ММ40".

На территории Кипра находится до тысячи военнослужащих ВС Греции, которые фактически несут службу непосредственно в составе НГ.

ВС ТРСК – чисто символическая сила. В их составе 7 пехотных батальонов (формально – 4 полка, с 1-го по 4-й), на вооружении которых имеется 73 миномета и 6 ПТРК "Милан". В береговой охране есть 5 сторожевых катеров – 2 турецких SG45/SG46, 1 "Денкташ", 2 американских Mk5.

Реальной армией ТРСК является находящийся на ее территории контингент ВС Турции. Это 11-й АК 4-й ПА. В его состав входят 28-я и 39-я пехотные дивизии, 14-я бронетанковая бригада, 109-й артиллерийский, 41 и 49-й полки спецназа.

На вооружении 11-го АК – 450 танков, более 600 БТР, 650 орудий, минометов и РСЗО, свыше 100 ПТРК и 60 зенитных орудий, 3 легких самолета "Цессна-185", 4 вертолета (1 AS532UL, 3 UH-1H).

Кроме контингентов Греции и Турции, на Кипре находится крупная база ВС Великобритании "Акротири". На ней размещен контингент общей численностью до 3000 человек – 2 пехотных батальона, 4 вертолета Белл-412.

Кроме того, на острове присутствуют войска ООН – более 800 человек из Великобритании, Аргентины, Словакии, Венгрии, Сербии, Чили, Парагвая.

Разделенность острова с учетом обстоятельств, при которых она возникла, делают обстановку на Кипре крайне взрывоопасной. НГ Кипра имеет подавляющее превосходство в силах над ВС ТРСК, но в свою очередь турецкий 11-й АК значительно превосходит НГ Кипра, а ВС Турции в целом ("Ограниченный имперский контингент") – ВС Греции ("Страшный сон янычара"), которые в случае войны заведомо выступят на стороне Кипра. Важнейшим сдерживающим фактором является членство как Греции, так и Турции в НАТО, однако в 1974 году и это не предотвратило войну.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 29 (693) за 2 августа 2017 года