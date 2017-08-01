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Французская армия получает новую обувь для жаркого и песчаного климата

02.08.2017 bmpd.livejournal.com 197 0
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Некоторое время назад французский ресурс "ouest-france" опубликовал небезынтересный материал "Trek chaud: les Meindel "Desert Defence" en cours de distribution" о поставках обуви для использования в жарком климате для французской армии.

Так, сообщается, что рынок [французской армии] для ботинок трекинговой обуви был завоеван компанией Loisiralp 26 ноября 2015 года. Компания должна поставить минимум 50 тыс. пар (максимум до 200 тыс. пар обуви) в течение двух лет.

Ботинки Desert Defence, закупаемые французской армией (с) ouest-france.fr

Компания поставила французской армии модель Desert Defence производства немецкой компании Meindel, чьим представителем Loisiralp является уже более 37 лет. Эта модель разработана специально для использования в боевых условиях, причем на наиболее "стачивающих" грунтах и в песках. При этом материал обуви позволяет выводить избыточную влагу.

(с) ouest-france.fr

Во французскую армию ботинки стали поступать с января 2017 года в рамках программы переоснащения. По состоянию на 10 марта 2017 года заказчику передана 18561 пара обуви. Одними из первых новые ботинки получили военнослужащие 27-й горной пехотной бригады (27e BIM), готовящиеся к отправке в Африку.
01.08.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Германия
Франция

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