Французская армия получает новую обувь для жаркого и песчаного климата

Некоторое время назад французский ресурс "ouest-france" опубликовал небезынтересный материал "Trek chaud: les Meindel "Desert Defence" en cours de distribution" о поставках обуви для использования в жарком климате для французской армии.

Так, сообщается, что рынок [французской армии] для ботинок трекинговой обуви был завоеван компанией Loisiralp 26 ноября 2015 года. Компания должна поставить минимум 50 тыс. пар (максимум до 200 тыс. пар обуви) в течение двух лет.

Ботинки Desert Defence, закупаемые французской армией (с) ouest-france.fr

Компания поставила французской армии модель Desert Defence производства немецкой компании Meindel, чьим представителем Loisiralp является уже более 37 лет. Эта модель разработана специально для использования в боевых условиях, причем на наиболее "стачивающих" грунтах и в песках. При этом материал обуви позволяет выводить избыточную влагу.

(с) ouest-france.fr

Во французскую армию ботинки стали поступать с января 2017 года в рамках программы переоснащения. По состоянию на 10 марта 2017 года заказчику передана 18561 пара обуви. Одними из первых новые ботинки получили военнослужащие 27-й горной пехотной бригады (27e BIM), готовящиеся к отправке в Африку.