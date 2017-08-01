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ВДВ предполагают переодеть в экипировку "Ратник" до конца 2017 года

02.08.2017 ТАСС 536 0
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Военнослужащие ВДВ РФ
Военнослужащие ВДВ РФ
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Отмечается, что в настоящее время в Рязанском десантном училище и местном парашютно-десантном полку организована опытная эксплуатацию новой боевой экипировки

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Все военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) России будут обеспечены боевой экипировкой "Ратник" до конца текущего года. Об этом сообщил во вторник командующий войсками Андрей Сердюков.

"Планируем, что к концу нынешнего года переоденем в "Ратник" всех своих солдат и офицеров", - сказал Сердюков в интервью "Российской газете", которое опубликовано во вторник.

По его словам, в настоящее время в Рязанском десантном училище и местном парашютно-десантном полку организована опытная эксплуатацию новой боевой экипировки. "Это поможет скорректировать ее под требования ВДВ. Кроме того, совместно с Главным ракетно-артиллерийским управлением Минобороны планово обеспечиваем данными комплектами наши воинские части", - отметил командующий.

Боевая экипировка второго поколения "Ратник" поставляется в Сухопутные, Воздушно-десантные войска и подразделения морской пехоты с 2016 года. Она включает в себя средства бронезащиты и боевого снаряжения, стрелковое оружие, средства прицеливания и разведки.
01.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Сердюков Анатолий

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