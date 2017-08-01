Разведчики из Зимбабве затруднились сориентироваться в сибирской тайге
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Команда военных разведчиков из Зимбабве на первом этапе конкурса, проходящего в Новосибирской области в рамках "Армейских игр — 2017"
Источник: МО РФ
Команда военных разведчиков из Зимбабве заняла последнее, седьмое место на первом этапе конкурса, проходящего в Новосибирской области в рамках "Армейских игр — 2017". Причиной, как сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны, стала потеря времени при марш-броске в лесистой местности.
"Наиболее сложным этапом для команды является разведка в лесу, так как в Зимбабве таких лесов нет. Благодаря конкурсу у команды есть уникальная возможность приобрести опыт в ориентировании на лесной местности", — указали в ведомстве.
Команда из Зимбабве заявила, что намерена наверстать упущенное на оставшихся этапах конкурса. Глава группы майор Джастин Жоу отметил, что зимбабвийцы четыре месяца готовились к выступлению у себя на родине.
Первый этап включал в себя десантирование с вертолета, марш-бросок в районе выполнения боевой задачи и организацию засады с захватом в плен условного противника. По его итогам лидирует российская команда.
Конкурс армейских разведчиков продлится до 10 августа. Будут определяться лучшие в стрельбе, прохождении "Тропы разведчика" и других прикладных дисциплинах.
Международные "Армейские игры — 2017" проходят с 29 июля по 12 августа на 22 полигонах в России, Белоруссии, Азербайджане, Казахстане и Китае. В играх участвуют 1238 военных из 28 стран.
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01.08.2017
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