Пентагон прокомментировал решение России о сокращении дипмиссий США



Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото

Источник: CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фотоИсточник: CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон

ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Решение властей РФ сократить число сотрудников американских дипмиссий в РФ пока не отразилось на контактах по линии военных двух стран, сообщил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

"Мне об этом неизвестно. Я не видел, кто эти люди (подлежащие сокращению - ред.), будут ли среди них военные атташе. Мы это выясним. Но в противном случае это не имеет влияния на наши (Пентагона - ред.) операции", - заявил Дэвис на брифинге.

Он напомнил, что между военными двух стран по-прежнему действуют каналы связи для предотвращения конфликтов в Сирии.

"Мы регулярно общаемся, и пока никакого влияния это (сокращение персонала - ред.) не оказывает", - добавил Дэвис.