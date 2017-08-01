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Россия лидирует в танковом биатлоне на АрМИ-2017

02.08.2017 РИА Новости 203 0
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Участники индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону команды министерства обороны Белоруссии Армейских международных Игр-2017 на подмоско
Участники индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону команды министерства обороны Белоруссии Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино. 30 июля 2017
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

ПОЛИГОН АЛАБИНО (Подмосковье), 1 авг - РИА Новости. Россия оставляет за собой лидерство в танковом биатлоне в рамках Армейских международных игр по итогам половины заездов, сообщил журналистам главный судья состязания полковник Роман Бинюков.

"Вчера у нас прошли семь заездов, определились на данный момент лидеры. Это экипаж Российской Федерации - первое место. Второе место - Китайская Народная Республика, затем Республика Беларусь и Республика Казахстан", - сказал Бинюков.

По его словам, во вторник в восьмом заезде участвуют вторые экипажи Белоруссии, Зимбабве, Казахстана и Ирана. В девятом заезде также будут участвовать экипажи России, Сербии и Киргизии.
01.08.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Белоруссия
Зимбабве
Иран
Казахстан
Киргизия
Китай
Россия
Сербия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон

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