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Правительство РФ оставило без субсидий страхование запусков метеоспутников

02.08.2017 ТАСС 141 0
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space_earth

Соответствующее постановление было опубликовано во вторник, 1 августа, на официальном интернет-портале нормативных правовых актов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Правительство РФ не будет субсидировать организации, осуществляющие имущественное страхование рисков при запусках и летных испытаниях космических аппаратов гидрометеорологического наблюдения и оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций.

"Утвердить прилагаемые изменения в постановление правительства РФ от 8 августа 2012 года "Об утверждении правил предоставления в 2012-2016 годах субсидий из федерального бюджета на поддержку организаций, осуществляющих имущественное страхование рисков при запусках и летных испытаниях космических аппаратов". ...Слова "зондирования Земли" заменить словами "зондирование Земли (за исключением космических аппаратов гидрометеорологического наблюдения и космических аппаратов) оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций)", - говорится в постановлении.

Сроки правил субсидирования действуют до 2019 года.
01.08.2017
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принадлежат ТАСС
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Россия
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ИТ

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