Российский оператор рассматривает возможность запуска коммерческих спутников к Луне



Источник: © Владимир Смирнов/ТАСС Источник: © Владимир Смирнов/ТАСС

Речь идет о реализации услуги по запуску малых космических аппаратов на отлетные траектории попутно с запуском российских межпланетных миссий серии "Луна"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российский оператор пусковых услуг компания "Главкосмос" рассматривает возможности запуска малых космических аппаратов к Луне в качестве попутной нагрузки вместе с российскими научными лунными космическими аппаратами, сообщили ТАСС в компании "Главкосмос".

"Ведутся работы по оценке возможности реализации коммерческих миссий в 2020-2022 годах", - сказали в компании.

Речь идет о реализации экспериментальной услуги по запуску на коммерческой основе малых космических аппаратов на отлетные траектории попутно с запуском российских межпланетных миссий серии "Луна".

Ранее сообщалось, что в 2019 году на естественный спутник Земли планируется отправить российскую научную посадочную станцию "Луна-25", в 2021 году - орбитальный аппарат "Луна-26", а в 2022 году - посадочную станцию "Луна-27".

В целом по причине растущего спроса на запуск малых спутников в "Главкосмосе" считают одним из перспективных сегмент услуг по попутному запуску малых космических аппаратов с использованием резервов выводимой массы при запусках федеральных миссий в рамках Федеральной космической программы России, говорится, в свою очередь, в годовом отчете компании.

По оценкам "Главкосмоса", 90% рынка услуг по запуску малых космических аппаратов приходится на выведение спутников на солнечно-синхронные орбиты. В этом отношении перспективы по коммерческим услугам компания связывает с возможностью использования возможностей федеральных компаний по запускам космических аппаратов серии "Канопус" и "Метеор". Оператор также оценивает возможности запуска малых аппаратов на геостационарные орбиты совместно с миссиями типа "Электро-Л", говорится в годовом отчете.

"Дальновидная стратегия"

По мнению популяризатора космонавтики Виталия Егорова, известного в интернете в качестве блогера Zelenyikot, услуга по запуску малых спутников к Луне и в межпланетное пространство в первую очередь заинтересует ученых и коммерческие компании, которые хотят себя прорекламировать.

"Если будет возможность запускать малые аппараты к Луне, это может заинтересовать не только академии, но и институты многих стран. В мире несколько частных компаний уже готовятся оказывать услуги доставки грузов на Луну, поэтому занять часть зарождающегося рынка - дальновидная стратегия. В перспективе возможно и коммерческое применение дальнего космоса", - сказал Егоров ТАСС.

По его словам, запуски коммерческих спутников к Луне будут носить, скорее, рекламный характер, а не проводиться с целью добычи ресурсов, как многие ожидают. Уже сегодня некоторые мировые бренды выступают спонсорами команд участников конкурса Google Lunar XPrize - специального конкурса, организованного компанией Google и фондом XPrize, по отправке на Луну частного лунохода.

Егоров и сам заинтересован в возможности предоставления услуг по запуску к Луне малых космических аппаратов в качестве попутной нагрузки. Он во главе группы российских инженеров и энтузиастов космонавтики разрабатывает микроспутник для съемки поверхности Луны. "Наш проект лунного микроспутника предполагает попутный запуск и выведение на лунопереходную орбиту. Подобный старт вполне возможно осуществить российской ракетой и разгонным блоком, но мы пока не обращались в Роскосмос с такой просьбой, поскольку наш проект пока находится на ранней стадии разработки", - сказал Егоров.

Егоров объявил о своей инициативе в октябре 2015 года. Сбор средств проводился путем краудфандинга, за месяц авторы проекта получили почти 1,75 миллиона рублей, чтобы подготовить подробное техническое описание спутника. Аппарат должен получить две камеры - широкоугольную оптическую, а также оптическую высокого разрешения, масса спутника не должна превышать 100 кг, хотя изначально закладывался вес в 50 кг. Общая цена проекта (изготовление и испытания аппарата), не считая проведение пуска, оценивается в пределах $10 млн.

Главный по космосу

Компания "Главкосмос" была создана в 1985 году в составе Министерства общего машиностроения СССР. Она занималась внешнеэкономической деятельностью в ракетно-космической сфере, организацией и проведением исследований, участвовала в конверсионных работах. Сейчас "Главкосмос" участвует в реализации контрактов, связанных с запусками "Союзов" с Куру, организацией полетов иностранцев на МКС и сотрудничеством в космической области с Индией и Китаем. Собственником 100% акций компании является РФ.

Ранее сообщалось, что "Главкосмос" получил статус уполномоченного оператора коммерческих запусков ракет- носителей "Союз-2" с российских космодромов, а также получил эксклюзивные права на дистрибуцию на зарубежных рынках снимков, полученных с российских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли серий "Канопус- В" и "Ресурс-П".

Также сообщалось, что в 2017-2018 годах "Главкосмос" планирует выступить оператором запуска более 100 коммерческих микроспутников в качестве дополнительной нагрузки при выведении на орбиту трех космических аппаратов по федеральной программе. Из них 72 спутника были запущены с космодрома Байконур 14 июля. Еще около 40 аппаратов планируется запустить с космодрома Восточный в конце года.

В мае в Роскосмосе сообщили, что компании "Главкосмос" и "Космотрас" создали объединенного оператора по запуску космических аппаратов с использованием ракет-носителей "Союз-2" и "Днепр" с российских космодромов. Оператор получил название "Главкосмос пусковые услуги" (GK Launch Services). "Главкосмосу" принадлежит 75% акций созданной компании, "Космотрасу" - 25%.

Семейство ракет-носителей "Союз-2" включает в себя ракеты среднего класса "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б", а также легкую ракету "Союз-2.1в". Они могут запускаться с космодромов Байконур, Плесецк, Восточный и Куру (Южная Америка). РКЦ "Прогресс" также ведет проектирование легкой ракеты "Союз-2ЛК". "Главкосмос" сообщал, что заинтересован в данной версии ракеты.