"Туркам важно показать, что они не против курдов"



Источник: Umit Bektas/Reuters/Архив Источник: Umit Bektas/Reuters/Архив

Турецкие войска вошли в район Кобани на севере Сирии

Курдские СМИ сообщили о вторжении турецких войск в населенный курдами район Кобани на севере Сирии. По их данным, турецкие военные продвинулись в Кобани всего лишь на 20 метров, а после предупреждения курдских ополченцев из "Отрядов народной самообороны" (YPG) о возможной атаке и вовсе покинули эту территорию. Турецкие государственные агентства при этом не сообщили ни о вторжении войск в Кобани, ни об их выходе оттуда. Эксперты допускают, что Турция начала новую операцию в Сирии, однако, по их мнению, установить контроль над этим районом им не удастся.

Турецкие войска вошли в район Кобани на севере Сирии. Об этом сообщает курдское агентство ANF News. По его данным, военные вторглись в район, населенный преимущественно курдами, вечером в воскресенье, 30 июля. Они пересекли границу Сирийского Курдистана в районе деревень Бобене и Сифтеке к западу от Кобани приблизительно в 21.30 по местному времени и развернули в этом регионе свои силы, пишет агентство.

Как рассказали жители местных деревень, турецкие военные заминировали территорию в этом районе. Помимо этого, ANF News со ссылкой на неназванные источники сообщает, что турецкая армия разместила войска и технику вдоль границы курдского района.

Курдские "Отряды народной самообороны" (YPG) - основной костяк сирийско-курдского альянса "Демократические силы Сирии" (SDF), который сейчас штурмует Ракку, - предупредили, что они атакуют турецких военных в случае, если те не отступят от Кобани.

По данным курдского агентства, после предупреждения YPG курдская армия отступила.

По информации другого курдского агентства, Hawar News, турецкие военные находились на территории Кобани примерно до 1.00 понедельника, 31 июля, по местному времени. Во время своего пребывания в курдском районе они заложили мины вдоль приграничной полосы. Агентство также отмечает, что, вторгнувшись в Кобани, турецкая армия прошла внутрь района всего на 20 метров.

Вместе с тем в Анкаре не сообщали ни о вторжении турецких войск в Кобани, ни об их выходе оттуда. При этом ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допускал, что турецкая сторона может начать новую крупную войсковую операцию на севере Сирии, а также включить в свою зону контроля города Манбидж и Ракка на севере Сирии, чтобы не допустить создания на их территориях курдского государства.

"Сейчас в Сирии идут негативные процессы. Если это приведет к возникновению угрозы для наших границ, мы отреагируем так же, как в ходе операции "Щит Евфрата", - заявил Эрдоган в интервью российской газете "Известия".

Турция объявила об окончании своей военной операции "Щит Евфрата" на территории Сирии, которую турецкие войска проводили совместно с оппозиционной "Свободной сирийской армией" (ССА), весной этого года. Операция продлилась семь месяцев и стала самой крупной интервенцией Турции в Сирии с начала войны.

Анкара объявила "Щит Евфрата" антитеррористической операцией, однако турецкое руководство считает террористами не только действующих в Сирии радикальных исламистов, но и курдских повстанцев. Помимо борьбы с запрещенным в России "Исламским государством" и обеспечения безопасности своих границ турецкая интервенция была направлена на то, чтобы остановить продвижение ополченцев YPG на севере Сирии.

Анкара опасается, что наступление курдов активизирует мятеж запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) на юго-востоке страны.

РПК (признается террористической Турцией, США и Евросоюзом) ведет борьбу в этой части Турции за создание своего государства с 1984 года. Анкара рассматривает YPG как ответвление от РПК и опасается, что сирийские курды, добивающиеся создания своей автономии внутри Сирии (по типу Иракского Курдистана), вдохновят турецких курдов на создание подобной территории внутри своих границ. Поэтому одна из целей военной операции для турок заключалась в том, чтобы не дать YPG пересечь реку Евфрат в сторону запада, соединив таким образом три курдских анклава в Северной Сирии: Африн, Джазиру и Кобани.

Руководитель политического направления Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев в разговоре с "Газетой.Ru" отметил, что говорить о возможном начале новой турецкой интервенции в Сирии пока рано из-за недостатка информации. О вторжении турецких военных в Кобани написали только курдские агентства, а турецкие государственные СМИ, которые обычно освещают подобные операции, о продвижении войск в курдском районе не сообщили.

"Но это [проведение новой операции] и не исключается. Турецкие СМИ, как правило, такие вещи не скрывают, и если сейчас они это не афишируют, то, возможно, это продиктовано соображениями секретности. Соблюдаются меры предосторожности, и о каких-то результатах и победах будет сказано позже. Турция пытается поставить под контроль районы, которые с ней граничат, а в 2014 году, напомню, турецкие танки так и не смогли войти в Кобани", - отметил он.

При этом даже в случае проведения военной операции туркам не удастся установить контроль над Кобани, считает Мавашев. "Для турок важна не просто зачистка курдов, они пытаются найти группировки, которые представляют для них наименьшую опасность, партнеров.

Сирийским курдам сотрудничать с Турцией будет затруднительно. Турция не сможет контролировать эту территорию, потому что для этого должна быть хоть какая-то лояльность среди местных жителей", - сказал он.

Тюрколог также добавил, что на фоне предстоящего референдума о независимости в Иракском Курдистане (он состоится в сентябре этого года), с которым у Анкары хорошие отношения, "туркам важно показать, что они не против курдов". Поэтому он предположил, что Турция попытается договориться с сирийскими курдами кулуарно.

"Но лояльность населения - это общий важный момент при освобождении любой территории. Если сравнивать с Мосулом, где силы международной коалиции встречают с воодушевлением, здесь турок так никто не встречает. Сейчас туркам надо показать, что они не проиграли, они продвигаются - это политическая игра. Но потом им выгодно со временем оттуда уйти, потому что долгое время контролировать эту территорию они не смогут", - заключил собеседник "Газеты.Ru".

Амалия Затари