Зимбабвийские разведчики объяснили неудачу в сибирском лесу на АрМИ
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Участники индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону команды министерства обороны Зимбабве Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино. 30 июля 2017
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
НОВОСИБИРСК, 1 авг - РИА Новости. Команда Зимбабве, занявшая последнее место на первом этапе конкурса военных разведчиков в рамках Армейских международных игр в Новосибирске, столкнулась с трудностями при марш-броске, члены команды объяснили это тем, что в их стране подобных лесов нет, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Помимо команды Зимбабве, в конкурсе участвуют военные из Армении, Белоруссии, Казахстана, Китая, России и Узбекистана. По итогам первого этапа, включающего десантирование из вертолета, марш-бросок и организацию засады с захватом в плен условного противника, лидируют россияне.
"Наиболее сложным этапом для команды является разведка в лесу, так как в Зимбабве таких лесов нет. Благодаря конкурсу у команды есть уникальная возможность приобрести опыт в ориентировании на лесной местности", - сообщили в ведомстве.
Тем не менее, отметили в Минобороны, разведчики из Зимбабве не собираются сдаваться: они намерены наверстать упущенное на следующих этапах.
По словам старшего команды майора Джастина Жоу, военные готовились к конкурсу на родине четыре месяца. Он также пояснил, что команда Зимбабве подготовила в качестве сюрприза особенное выступление, которое представит на церемонии закрытия конкурса. Подробности разведчики пока держат в секрете.
Конкурс продлится до 10 августа. В ходе состязаний разведчикам предстоит определить лучших в стрельбе, преодолении полосы препятствий "Тропа разедчика" и других дисциплинах.
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01.08.2017
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