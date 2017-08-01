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BAE Systems поставила первые УБС "Хоук" ВВС Омана

02.08.2017 ЦАМТО 166 0
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Истребитель "Тайфун" и первого УТС "Хоук" Mk.128
Церемония выкатки первого истребителя "Тайфун" и первого УТС "Хоук" Mk.128 (AJT), предназначенных для ВВС Омана
Источник: blogbeforeflight.net

ЦАМТО, 1 августа. Военно-воздушные силы Омана в ходе состоявшейся 29 июля на авиабазе "Масира" (Masirah) церемонии приняли первую партию произведенных британской компанией BAE Systems учебно-боевых самолетов "Хоук".

По данным BAE Systems, в Оман с предприятия в Уортоне прибыла первая пара самолетов.

В церемонии принял участие командующий ВВС Омана вице-маршал авиации Маттар бин Али бин Маттар аль-Обайдани (Mattar bin Ali bin Mattar Al Obaidani).

Как сообщал ЦАМТО, BAE Systems в декабре 2012 года объявила о подписании с Оманом контракта на поставку 12 многоцелевых истребителей EF-2000 "Тайфун" и 8 учебно-боевых самолетов "Хоук" Mk.128 (AJT). Общая стоимость пакетного соглашения на поставку самолетов, включая долгосрочное материальное обеспечение и вооружение, оценивается в 2,5 млрд. фунтов стерлингов (более 4 млрд. долл.).

В настоящее время на вооружении ВВС Омана имеется эскадрилья самолетов "Хоук" Mk.103 и Mk.203 (всего около 16 ед.). Заказ на поставку УБС "Хоук" Mk.128 последовал за подписанным в мае 2012 года контрактом на поставку 22 самолетов данного типа для ВВС Саудовской Аравии.

Сборка первого УБС "Хоук" для ВВС Омана началась в июне 2014 года. Церемония выкатки первых истребителей "Тайфун" и УБС "Хоук" Mk.128 состоялась на предприятия BAE Systems в Уортоне в мае 2017 года. Первые истребители "Тайфун" были поставлены ВВС Омана 21 июня 2017 года.
01.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Великобритания
Оман
Саудовская Аравия
Продукция
EF-2000
Компании
BAE Systems

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