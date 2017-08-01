Парусник "Надежда" возвращается во Владивосток через три океана
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Парусник Надежда. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Сергей Красноухов
ВЛАДИВОСТОК, 1 авг - РИА Новости. Парусное учебное судно "Надежда", на котором проходят практику курсанты Морского и Морского технологического колледжей, возвращается во вторник из Калининграда во Владивосток.
"Сто двадцать молодых ребят и шесть руководителей практики на паруснике "Надежда" прошли по морям и океанам тысячи миль, посетили порты разных стран мира. Для курсантов первого и второго курсов судоводительского и судомеханического отделений колледжей это первая плавательная практика", - сообщает информационный центр Морского университета.
Парусник прошел южным путем, через Гибралтар, Средиземное море, Суэцкий канал и Красное море, преодолел Атлантику, Индийский и Тихий океаны и через четыре месяца возвращается во Владивосток.
Океанографическое исследовательское судно Военно-морского флота России "Адмирал Владимирский" с группой антитеррора на борту обеспечивало безопасность плавания "Надежды" при прохождении Баб-эль-Мандебского пролива и Аденского залива в районах повышенной пиратской опасности.
Нормы ГТО
Во время долгого пути на "Надежде" курсанты сдали нормы ГТО. На борту судна находится заслуженный мастер спорта по бобслею, серебряный медалист Олимпийских игр-2006 в Турине, а ныне посол ГТО Башкирии Алексей Селиверстов. Утром он проводил зарядку, занимался с ребятами физической подготовкой и готовил их испытаниям ГТО.
"Размеры парусника "Надежда" позволяют проводить на его палубе большинство обязательных испытаний комплекса. Почти все основные нормативы можно выполнить в таких необычных условиях, включая бег, поскольку длина судна составляет 100 с лишним метров, и даже плавание", - сообщает информационный центр.
Планировалось, что принимать нормативы ГТО у курсантов будут в трех океанах, если позволят погодные условия.
Шри-Ланка
В Шри-Ланке курсанты каждый день проводили на судне экскурсии для всех желающих. Старший боцман рассказывал о разнообразных морских узлах. Среди посетителей был российский посол в Шри-Ланке, а также местные морские офицеры, курсанты мореходного училища и местные жители.
"Ярче всего курсантам запомнились, пожалуй, местные такси - трехколесные небольшие "тук-туки", водители которых очень навязчиво уговаривали нас воспользоваться их услугами всего за "файв долларс". Кто-то сбивал цены до 200 единиц местной валюты - рупий. А кто-то, не разобравшись, отдавал по несколько тысяч рупий за услуги, которые и не заказывали: длительная экскурсия по городу, прослушивание местной музыки и так далее", - приводятся в сообщении слова курсанта Алексея Игнатова.
Вьетнам
Во время захода "Надежды" во Вьетнам курсанты не только приняли участие в официальных церемониях, но и посмотрели города Ханой, Хайфон и Халонг. Они возложили цветы к мавзолею Хо Ши Мина, первого президента Социалистической республики Вьетнам, посетили Вьетнамский морской университет и увидели одну из крупнейших во Вьетнаме судостроительную верфь Pha Rung Shipyard, которая в 1988 году была построена с помощью финских специалистов.
Поездка во Вьетнам завершилась для делегации большим концертом, организованном в честь дружбы между Россией и Вьетнамом. На сцене выступали заслуженные и народные артисты Вьетнама, а ведущим концерта был курсант 34-й роты электромеханического факультета Морского университета Чинь Куок Винь, один из нескольких десятков вьетнамских курсантов, обучающихся в Морском университете по договору с компанией "Вьетсовпетро".
Во Вьетнаме прошли переговоры членов делегации российского Морского университета в минтрансе Вьетнама, где обсудили расширении перечня специальностей, по которым вьетнамские студенты могли бы проходить подготовку в вузе.
Российский флаг был поднят на кормовом флагштоке "Надежды" 5 июня 1992 года. Парусник назван в честь легендарного фрегата, на борту которого 200 лет назад российские моряки под командованием Ивана Крузенштерна впервые в истории отечественного флота совершили кругосветное плавание, доставили первое русское посольство в Японию, провели исследования Сахалина и островов Курильской гряды.
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01.08.2017
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