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Китайский спутник связи AsiaSat 9 планируют запустить с Байконура 28 сентября

02.08.2017 ТАСС 162 0
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Байконур
Стартовый комплекс космодрома Байконур
Источник: Егор Алеев/ТАСС

Аппарат намерены запустить с помощью ракеты "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Запуск китайского спутника связи AsiaSat 9 с космодрома Байконур запланирован на 28 сентября, следует из сообщения на сайте компании - оператора спутника AsiaSat (штаб-квартира в Гонконге).

"Спутник AsiaSat 9 будет запущен 28 сентября в 21:50 мск (29 сентября в 00:50 по времени Байконура) на ракете "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур", - говорится в сообщении.

Это будет третий запуск "Протона" в этом году. Первый был осуществлен в июне, следующий должен состояться в августе.

AsiaSat 9 - спутник следующего поколения в Азии - должен заменить аппарат AsiaSat 4 в точке стояния 122 градуса восточной долготы. Разработанный с использованием инновационных и ультрасовременных функций новый аппарат обеспечит улучшенную производительность и более высокую эффективность обслуживания клиентов. Спутник будет обслуживать клиентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Изготовленный компанией Space Systems Loral аппарат оснащен 28 транспондерами C-диапазона и 32 транспондерами Ku-диапазона, а также полезной нагрузкой Ka-диапазона.
01.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Китай
Продукция
Бриз-М
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