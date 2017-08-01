Макет космического корабля "Буран" доставили на сухогрузе в Сочи



Источник: © Татьяна Полинюк/ТАСС Источник: © Татьяна Полинюк/ТАСС

Работы по сборке макета планируется завершить в течение полутора месяцев

СОЧИ, 31 июля. /ТАСС/. Сухогруз "Александр Ткаченко" доставил в понедельник в порт "Имеретинский" в Сочи макет космического корабля "Буран", предназначенный для образовательного центра "Сириус", сообщил корреспондент ТАСС.

Как отметили в порту, операция по доставке частей "Бурана" была уникальной.

"Особенность данной морской перевозки состояла в том, что макет "Бурана" не стали лишний раз поднимать краном для погрузки в трюм. Конструкция сухогруза "Александр Ткаченко" позволяет автопоездам с грузом своим ходом заехать в трюм через аппарель, а в порту прибытия самостоятельно выехать на берег", - сказал первый заместитель генерального директора по морским перевозкам компании "Совфрахт" Карен Степаньян.

По его словам, теплоход может принять на борт 12 пассажиров и вместить до 58 грузовых автомобилей. "Но даже при его большой вместимости некоторые части макета, особенно крылья, едва вписались в габаритные ограничения судна", - отметил Степаньян.

На сочинский берег автоколонна сошла с борта без проблем. Инфраструктура грузового порта "Имеретинский" адаптирована для приема и разгрузки с момента строительства ледовых дворцов для Олимпиады 2014 года. После выгрузки с судна автопоезда должны преодолеть 3 км до образовательного центра "Сириус".

Доставка на тралах и судне

27 июня составные части полноразмерного макета корабля "Буран" были отправлены из подмосковной ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" в образовательный центр "Сириус" в Сочи. Перед отправкой макет разобрали и поместили в грузовые контейнеры.

На территории Кубани доставка макета была приостановлена из-за отсутствия у подрядчиков специального разрешения на провоз негабаритного груза по горному участку автомагистрали "Джубга - Сочи". Части "Бурана" везли на восьми специализированных многоосных тралах, при этом отдельные элементы достигают 6 м в ширину и 5,5 м в высоту. Чтобы автоколонна прошла через горный серпантин, потребовалось бы перекрыть трассу. Поэтому было принято решение продолжить доставку морским путем из порта Темрюк.

"Погрузили макет на судно 28 июля. Пришлось переждать шторм, задержались с отправкой на 12 часов, зато дошли благополучно", - отметил старший помощник капитана сухогруза Николай Шевченко.

Работы по восстановлению "Бурана" на новом месте планируется завершить в течение полутора месяцев после доставки. Восстановление и передача корабля образовательному центру "Сириус" выполняются в рамках соглашения о долгосрочном сотрудничестве, которое было заключено между корпорацией "Энергия" и образовательным фондом "Талант и успех" в марте 2017 года. Макет корабля станет частью научно-популярной выставки о космосе с оригинальными предметами, интерактивными инсталляциями и экспонатами.

Выставка начнет работу в 2018 году.