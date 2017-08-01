

Модели вертолетов Ми-38, "Ансат" и Ка-52

Источник: Марина Лысцева/ТАСС Модели вертолетов Ми-38, "Ансат" и Ка-52Источник: Марина Лысцева/ТАСС

Заокеанские эксперты потеряли несколько крупнейших предприятий российского ОПК

Американский журнал "Дифенс ньюс" (Defense News) опубликовал очередной рейтинг ста крупнейших оборонных предприятий мира за 2017 год (Топ-100). Успехи российского ОПК наглядны. Вместе с тем выборка отечественных предприятий американскими экспертами оставляет вопросы.

“"Вертолеты России" должны занимать в Топ-100 29-е место – между американской компанией "Бектел" и британской "Бэбкок"”

Рейтинг издания, как и в прошлом году, возглавляет американская корпорация "Локхид Мартин" (Lockheed Martin). Ее выручка от продажи продукции военного назначения (ПВН) увеличилась с 40,596 млрд долл. в 2016-м до 43,468 млрд. Налицо семипроцентный рост. Общая выручка "Локхид Мартин" за 2016-й составила 47,248 млн долл., из которых 92 процента пришлось на ПВН. На втором месте – американская аэрокосмическая корпорация "Боинг" (Boeing) с показателем выручки от реализации ПВН 29,5 млрд долл. – на три процента меньше, чем годом ранее (30,388). Общая выручка "Боинга" за 2016 год достигла 94,571 млрд, на ПВН пришелся 31 процент. Третья в рейтинге – британская компания "БАЕ Системз" (BAE Systems). Ее выручка от продаж ПВН в 2016 году составила 23,622 млрд долл., что на семь процентов меньше результата 2015-й (25,278). Общая выручка компании за прошлый год составила 25,867 млрд долл. 91 процент из них дала ПВН.

Согласно "Дифенс ньюс" предприятия российского ОПК продемонстрировали за отчетный период значительные успехи. В Топ-100 вошли шесть компаний. Лучшего показателя добился концерн ВКО "Алмаз-Антей", занявший 11-ю строчку списка, как и в рейтинге за 2016 год. По опубликованным данным, его выручка от реализации оборонной продукции в 2016-м – около 7,413 млрд долл. – на шесть процентов больше, чем в предыдущем году (6,966). Все 100 процентов прибыли концерна за прошлый год пришлись на ПВН.

Следом идет Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), занявшая 14-ю позицию (на два места выше, чем в Топ-100 за 2016 год). Выручка ОАК от продаж ПВН составила 5,637 млрд долл. Это на 21 процент больше, чем в 2015-м (4,644). Общая выручка корпорации за 2016 год достигла 7,046 млрд долл. На ПВН приходится 80 процентов.

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) также улучшила свои позиции в рейтинге, переместившись с 37-го на 32-е место. Выручка от реализации оборонной продукции в 2016 году – 2,866 млрд долл. – на 20 процентов выше, чем в 2015-м (2,388). Показатель общей выручки корпорации достиг 2920,32 млн долл. с долей ПВН 98 процентов.

Значительно укрепилась в рейтинге "Дифенс ньюс" научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ), занявшая 45-е место. В Топ-100 за прошлый год УВЗ занимал 60-ю позицию. Выручка корпорации от реализации ПВН в 2016-м составила 1,584 млрд долл., что на целых 56 процентов превышает достижения в этой области за 2015 год (1,014). Общая выручка УВЗ увеличилась до 2,236 млрд. ПВН обеспечила 71 процент.

Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в состав Ростеха) опустился с 48-й на 50-ю позицию, получив от реализации ПВН 1,365 млрд долл. – на 19 процентов меньше, чем годом ранее (1,678). Однако общий показатель выручки вырос до 2,090 млрд. На ПВН пришлось 65 процентов.

Компания "РТИ", занимавшая в предыдущем Топ-100 83-е место, в текущем рейтинге переместилась на 86-е. Ее выручка от продаж оборонной продукции составила согласно "Дифенс ньюс" 565,9 млн долл. – на 14 процентов меньше, чем в 2015-м (660,13). Общая выручка компании за 2016 год достигла 753,55 млн долл. с долей ПВН 75 процентов.

Общая выручка шести наших компаний в Топ-100 от реализации ПВН приблизилась к рубежу 20 млрд долл. Это на два с лишним миллиарда больше, чем годом ранее. Таким образом, российский ОПК демонстрирует свои возможности даже в сложных геополитических и финансовых условиях при крайне обострившейся конкуренции на мировом рынке вооружений.

Вместе с тем, полагают отечественные эксперты, полностью репрезентативным рейтинг "Дифенс ньюс" считать нельзя. В частности, в нем не учтены "Вертолеты России" (также входящие в Ростех), которые на протяжении последних пяти лет стабильно являлись членом списка 30 крупнейших оборонно-промышленных предприятий мира. Согласно финансовой отчетности холдинга по стандартам МСФО, предоставленной его пресс-службой, выручка от реализации ПВН в 2016 году превысила 176 млрд руб. (2, 995 млрд долл.). Общая выручка – более 214 млрд руб. (3,633 млрд долл.) при доле ПВН 82 процента. Следовательно, в рейтинге 100 крупнейших оборонных предприятий мира "Вертолеты России" должны занимать 29-е место – между американской компанией "Бектел" (Bechtel) и британской "Бэбкок" (Babcock).

Удивляет и отсутствие в списке Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех), причем уже второй раз подряд. В Топ-100, составленном американским изданием за 2015 год, ОДК занимала 26-ю позицию с показателем выручки от реализации ПВН в 2014-м 3,324 млрд долл., что на четверть превосходило результат за 2013-й (2,647). Общая выручка корпорации достигла тогда 5,405 млрд долл., из которых на оборонную продукцию приходилось 61,5 процента.

Так что по всем объективным показателям отечественная "оборонка" должна быть представлена в рейтинге заметно большим числом предприятий.

Николай Новичков

Дмитрий Федюшко

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 29 (693) за 2 августа 2017 года