Симметричность «Запада» для Запада



Учения Псковского соединения ВДВ России в белорусском Бресте. Апрель 2016 года

Источник: ТАСС Учения Псковского соединения ВДВ России в белорусском Бресте. Апрель 2016 годаИсточник: ТАСС

С 1-го сентября, по данным немецкого издания «Telepolis», Запад проверит свою готовность отражать гибридные атаки – в течение шести недель НАТО и ЕС на совместных учениях «Параллельные и скоординированные учения ЕС – 2017» (EU PACE17) проверят свои структуры на готовность к кризисным ситуациям. Будут «смоделированы» пять главных угроз, в числе которых и действия России.

Естественно, что в ходе маневров военнослужащие будут иметь дело не с официальной Москвой, а с «Фротеррой» – псевдодемократической страной. Во время учений будет обыгрываться геополитическая ситуация, в которой данное государство все больше противостоит Евросоюзу в экономическом и военном плане», – пишет «Telepolis».

На самом деле представители Альянса уже давно не скрывают, кто их противник и против кого они намерены воевать. С точки зрения НАТО, Россия, при поддержке Беларуси, может захватить Сувалкский коридор и тем самым попытаться отрезать страны Балтии от остальной Европы.

Чтобы не допустить такое развитие событий, Североатлантический альянс осуществил масштабную переброску войск и регулярно на территории стран Балтии и Польши проводит учения, отрабатывая возможную войну с Россией. К примеру, только на прошедших на учениях «Saber Strike – 2017» подразделения НАТО в Польше продемонстрировали способность осуществить тактический марш-бросок из одной страны в другую – из Польши в Литву.

Для обеспечения действий Альянса ускоренными темпами развивается логистическая инфраструктура, которая в случае необходимости за короткий отрезок времени должна обеспечить переброску в регион подкреплений численностью до 100 тысяч человек. Уже сейчас в странах Балтии созданы хранилища с вооружениями и техникой. Чтобы управлять этими силами, в регионе создано шесть оперативно-тактических штабов!

Как считают многие белорусские и российские военные аналитики, инфраструктура, модернизируемая по стандартам НАТО, позволит быстро принимать, размещать и перебрасывать многонациональные воинские контингенты, а в случае необходимости – обеспечивать их наступательные действия.

По оценке экспертов, общая численность личного состава подразделений оперативной готовности НАТО, развернутых у границ Беларуси и России, превышает 30 тысяч человек. При этом в расчет не включен личный состав армий стран Балтии и Польши, входящих в организацию Североатлантического договора, а это еще почти 150 (!) тысяч человек. Тем самым руководство блока планирует «показать врагам, что они готовы ответить на любую угрозу».

«Все должны понимать, что никому не будет позволено разговаривать с нашей страной с позиции силы. Мы не гигантское государство, не обладаем мощью ядерного оружия, но наша армия достаточно боеспособна, чтобы ответить на любую угрозу», – отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Военно-политическое руководство Беларуси и России расценивает действия Альянса как вполне реальную угрозу, к которой следует относиться со всей серьезностью и готовить адекватный ответ. На этом фоне абсолютно понятно, что Минск и Москва совместно должны реагировать на данную демонстрацию силы со стороны США.

Основными мерами по обеспечению национальной безопасности Республики Беларусь и Союзного государства в такой ситуации является поддержание в постоянной боевой готовности к выполнению задач по предназначению сил немедленного реагирования, совершенствование способности войск (сил) к ведению совместных боевых действий с соединениями и воинскими частями из состава российской части региональной группировки войск (сил), а также выработка эффективных механизмов реагирования на возможное нарастание угроз с южного направления, связанных как с деятельностью неконтролируемых властями Украины вооруженных формирований, так и со стремительным сближением официального Киева с НАТО.

Именно поэтому, важнейшим мероприятием подготовки Вооруженных Сил в 2017 году станет ССУ Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад – 2017». В рамках подготовки к нему спланированы и уже проведены ряд учений и тренировок.

Комментируя планы проведения учения, Глава Беларуси на прошлой неделе выразил озабоченность наращиванием группировки НАТО в Прибалтике и размещением там новейшего американского оружия. «Нам говорят: вы тут успокойтесь, вы не должны никаких учений проводить. Нет, мы будем проводить учения, потому что безопасностью государств пренебрегать никто не будет. Ни Россия, ни Беларусь, ни ОДКБ», – заявил Лукашенко.

В данной ситуации принципиально важно подчеркнуть, что Вооруженные Силы Беларуси представляют собой, прежде всего, не инструмент ведения войны, а важнейший инструмент ее предотвращения, фактор стратегического сдерживания.

Однако уповать только на благоразумие и возможность договориться с США (НАТО) не стоит, и порох лучше держать сухим, адекватно реагируя на возрастающую военную угрозу на границах Союзного государства.

Владимир Вуячич