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Минобороны РФ потратит 1,6 млрд руб. на модернизацию четырех штурмовиков Су-25

01.08.2017 RNS 105 0
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Су-25СМ3-06
Серийно модернизированный на АО "121 авиационный ремонтный завод" штурмовик Су-25СМ3 (бортовой номер "50 красный", "серийный" номер Су-25СМ3-06, регистрация RF-95489). Кубинка, октябрь 2016 года
Источник: Евгений Волков / forums.airforce.ru

Минобороны РФ разместило на сайте госзакупок информацию о проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту с модернизацией четырех штурмовиков Су-25 в вариант Су-25СМ3.

Согласно условиям госконтракта, на ремонт с модернизацией четырех самолетов Су-25 в вариант Су-25СМ3 выделяется 1,6 млрд рублей. Из этой суммы на 2017 год выделено 100 млн рублей. Срок завершения работ — до 10 ноября 2018 года. Гарантийный срок — два года.

Модернизированный штурмовик Су-25СМ3 отличается от своих предшественников способностью уничтожать малоразмерные подвижные и неподвижные наземные объекты вне их визуальной видимости в сложных метеоусловиях, а также воздушные цели. На самолете устанавливается дополнительный топливный бак, который позволяет увеличить боевой радиус до 3000 км. Модернизированные самолеты получают новую оптическую, лазерную и тепловую прицельную систему СОЛТ-25 и бортовую РЛС с фазированной антенной решеткой. Первые модифицированные штурмовики Су-25СМ3 уже поступили на вооружение авиабазы Южного военного округа. К 2020 году планируется модернизировать до 80 штурмовиков.
31.07.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год

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