Минобороны РФ потратит 1,6 млрд руб. на модернизацию четырех штурмовиков Су-25
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Серийно модернизированный на АО "121 авиационный ремонтный завод" штурмовик Су-25СМ3 (бортовой номер "50 красный", "серийный" номер Су-25СМ3-06, регистрация RF-95489). Кубинка, октябрь 2016 года
Источник: Евгений Волков / forums.airforce.ru
Минобороны РФ разместило на сайте госзакупок информацию о проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту с модернизацией четырех штурмовиков Су-25 в вариант Су-25СМ3.
Согласно условиям госконтракта, на ремонт с модернизацией четырех самолетов Су-25 в вариант Су-25СМ3 выделяется 1,6 млрд рублей. Из этой суммы на 2017 год выделено 100 млн рублей. Срок завершения работ — до 10 ноября 2018 года. Гарантийный срок — два года.
Модернизированный штурмовик Су-25СМ3 отличается от своих предшественников способностью уничтожать малоразмерные подвижные и неподвижные наземные объекты вне их визуальной видимости в сложных метеоусловиях, а также воздушные цели. На самолете устанавливается дополнительный топливный бак, который позволяет увеличить боевой радиус до 3000 км. Модернизированные самолеты получают новую оптическую, лазерную и тепловую прицельную систему СОЛТ-25 и бортовую РЛС с фазированной антенной решеткой. Первые модифицированные штурмовики Су-25СМ3 уже поступили на вооружение авиабазы Южного военного округа. К 2020 году планируется модернизировать до 80 штурмовиков.
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31.07.2017
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