"Каракурты" размажут по верфям



Источник: Евгений Переверзев / Коммерсантъ Источник: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

Минобороны разместит заказ на строительство шести кораблей на Дальнем Востоке

Министерство обороны собирается в 2018 году разместить заказ на строительство шести малых ракетных кораблей проекта 22800 для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе, входящем в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Первые 12 кораблей серии строят для ВМФ не входящие в ОСК Ленинградский судостроительный завод "Пелла" и Зеленодольский судостроительный завод имени Горького. Решение вписывается в концепцию равномерного распределения заказов. В Минобороны решение объясняют удобной логистикой.

Министерство обороны определилось, где разместит заказ на строительство третьей части серии малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800 "Каракурт". Вчера во время церемонии спуска головного МРК "Ураган" на судостроительном заводе "Пелла" в Ленинградской области заместитель министра обороны Юрий Борисов заявил, что заказ получит Амурский судостроительный завод (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре, принадлежащий ОСК.

Все шесть кораблей будут нести службу в составе Тихоокеанского флота, поэтому их изготовление в западной части России в военном ведомстве считают нецелесообразным из-за высоких расходов на последующее перемещение к месту службы. "В планах контрактация с 2018 года еще шести кораблей. Скорее всего, их будет строить Амурский судостроительный завод, потому что они предназначены для Тихоокеанского флота. Из-за сложной логистики целесообразнее вести строительство именно на Дальнем Востоке, давая загрузку судостроительным активам",— объяснил логику выбора завода-исполнителя замминистра обороны.

По его словам, в Минобороны надеются, что срок строительства одного МРК не превысит два года, что для военных кораблей является очень коротким сроком. Спущенный вчера на воду головной МРК "Ураган" был заложен в декабре 2015 года и должен быть передан флоту в декабре 2017 года.

Всего министерством на сегодня заказано 12 кораблей серии. Контракты на семь из них заключены с судостроительным заводом "Пелла" Герберта Цатурова, который также занимает должность генерального директора на предприятии. По его словам, из числа заказанных МРК четыре будут построены на основной производственной площадке в Ленинградской области, еще три построят на феодосийском судостроительном заводе "Море", мощности которого Пелла арендует у Минпромторга РФ. Строительством еще пяти кораблей занимается Зеленодольский завод имени Горького в Татарстане, часть из которых, по информации “Ъ”, будут построены на подконтрольном предприятию судостроительном заводе "Залив" в Керчи. В ходе Военно-морского салона 2015 года в Петербурге экс-главком ВМФ Виктор Чирков говорил, что ВМФ закажет не менее 18 кораблей. Решение об их строительстве было принято в связи с задержкой строительства фрегатов проекта 11356 на калининградском заводе "Янтарь" (см. “Ъ” от 2 июля 2015 года). В ОСК приняли решение приостановить строительство трех кораблей серии из-за отсутствия силовых установок, которые из-за внешнеполитического конфликта России и Украины не поставило николаевское предприятие "Зоря-Машпроект". Впоследствии фрегаты решено было оснастить российскими газотурбинными установками производства рыбинского НПО "Сатурн". Проект 22800 укомплектован дизельными двигателями петербургского ПАО "Звезда".

Ранее заместитель Центра анализа стратегий и технологий Андрей Фролов оценивал стоимость строительства одного МРК в 2 млрд руб. Таким образом, заказ Минобороны может принести комсомольской верфи около 12 млрд руб. АСЗ переживает трудные времена: последние два года верфь генерировала убытки, которые, по данным "СПАРК-Интерфакс" (spark-interfax.ru), в 2015 году составили 59,9 млн руб., а в 2016 году достигли 8 млрд руб. Тем не менее в июле завод передал флоту корвет проекта 20380 "Совершенный" и спустил на воду следующий корабль серии "Громкий".

Корабли проекта 22800 будут оснащены крылатыми ракетами "Калибр" и противокорабельными ракетами "Оникс", артиллерийской установкой АК-176. По словам Юрия Борисова, "Каракурты" получат "оморяченный" зенитно-ракетным комплексом "Панцирь-М" с третьего корабля серии.

Герман Костринский