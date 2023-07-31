Boeing модернизирует "летающий вагон"

Через шесть лет американские вооруженные силы получат "летающие вагоны" нового поколения. Сегодня, 31 июля, портал flightglobal.com сообщил о том, что Минобороны США заказало корпорации Boeing постройку первых прототипов вертолетов CH-47 Chinook модификации Block II.

Тяжелый военно-транспортный вертолет CH-47 Chinook поступил на вооружение американской армии 55 лет назад. За более чем полвека было выпущено множество модификаций этой машины, но только сейчас Минобороны США и корпорация Boeing начинают работу по оснащению войск кардинально модернизированным "Чинуком".

Компьютерная модель новых вертолетов CH-47 Chinook Block II. Источник: flightglobal.com

В рамках первого контракта стоимостью $267 млн Boeing построит три опытных модели CH-47 Chinook Block II. Вертолеты должны быть готовы в следующем году и пройти ряд испытаний в течение 2019 года. Согласно планам Минобороны США, первые серийные CH-47 Chinook Block II должны поступить в войска в 2023 году. До новой модификации планируется также обновить около 500 вертолетов, которые уже состоят на вооружении американской армии.

Ключевой особенностью CH-47 Chinook Block II станет повышенная грузоподъемность и абсолютно новая авионика. Шесть топливных баков будут заменены на два, которые при этом смогут вмещать больше топлива. Кроме того, вертолеты станут более прочными и надежными в эксплуатации.

Вертолет, разработанный в начале 60-х годов корпорацией Boeing, получил свое имя по названию одного из индейских племен Северной Америки. Машина, построенная по довольно редкой продольной схеме расположения несущих винтов, дебютировала во время Вьетнамской войны, после чего началось ее победное шествие по миру. На данный момент вертолет, выпущенный более чем в 1000 экземпляров, продолжает производиться и остается на вооружении полутора десятков армий мира.