Рогозин: авианосец будет, если будет утвержден в новой Программе вооружения
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Дмитрий Рогозин
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин подчеркнул, что строительство нового авианосца зависит от планов Минобороны России и от экономических возможностей государства, передает RT.
"Проект нашего нового авианосца действительно существует. Он в два раза больше, чем тот, что находится у Индии. Вопрос лишь в одном. Есть заказчик в лице Министерства обороны. И есть военная промышленность. Вот военная наука и промышленность полностью готовы к данному проекту. Оговорюсь: если он будет утвержден в новой Программе вооружения (а ее должны утвердить осенью)", — отметил Рогозин в беседе с kp.ru.
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31.07.2017
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