Рогозин: авианосец будет, если будет утвержден в новой Программе вооружения



Дмитрий Рогозин

Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС Дмитрий РогозинИсточник: © Антон Новодережкин/ТАСС

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин подчеркнул, что строительство нового авианосца зависит от планов Минобороны России и от экономических возможностей государства, передает RT.

"Проект нашего нового авианосца действительно существует. Он в два раза больше, чем тот, что находится у Индии. Вопрос лишь в одном. Есть заказчик в лице Министерства обороны. И есть военная промышленность. Вот военная наука и промышленность полностью готовы к данному проекту. Оговорюсь: если он будет утвержден в новой Программе вооружения (а ее должны утвердить осенью)", — отметил Рогозин в беседе с kp.ru.