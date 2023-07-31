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Рогозин: авианосец будет, если будет утвержден в новой Программе вооружения

01.08.2017 Военно-промышленный курьер 151 0
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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин подчеркнул, что строительство нового авианосца зависит от планов Минобороны России и от экономических возможностей государства, передает RT.

"Проект нашего нового авианосца действительно существует. Он в два раза больше, чем тот, что находится у Индии. Вопрос лишь в одном. Есть заказчик в лице Министерства обороны. И есть военная промышленность. Вот военная наука и промышленность полностью готовы к данному проекту. Оговорюсь: если он будет утвержден в новой Программе вооружения (а ее должны утвердить осенью)", — отметил Рогозин в беседе с kp.ru.
31.07.2017
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принадлежат Военно-промышленный курьер
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Индия
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Минoбороны РФ
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Рогозин Дмитрий
Проекты
Авианосец

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