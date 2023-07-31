Россия щеголяет военной мощью (CNN, США)
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Корабли Балтийского Флота в парадном строю во время генеральной репетиции военно-морского парада ко Дню ВМФ России. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо
Россия продемонстрировала в воскресенье всю свою военно-морскую мощь во время ежегодного празднования Дня ВМФ. Парады и демонстрации (военной техники) прошли во всех концах этой огромной страны, а также на российских военных базах за рубежом, в том числе в Сирии и в аннексированном Крыму.
Торжества начались во Владивостоке. Десятки военных кораблей и подводных лодок Тихоокеанского флота России, согласно данным российских государственных СМИ, предстали на всеобщее обозрение.
Масштаб празднования Дня Военно-Морского Флота является "беспрецедентным", отметил военный обозреватель Тайлер Роговей (Tyler Rogoway), и вместе с внушительным парадом Народно-освободительной армии Китая, состоявшемся в тот же день, "напоминает о росте военной конкуренции в мире", с которой сталкиваются США.
Торжества прошли и на западе страны - базе российского флота в Балтийске. На севере России в торжественных мероприятиях принял участие флагман Северного флота авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", базирующийся в Североморске.
Но главные события состоялись в Санкт-Петербурге, где президент России Владимир Путин наблюдал за парадом с участием 50 боевых кораблей и подводных лодок, а также 40 воздушных судов. В параде участвовало более 5 тысяч моряков Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.
"История России неразрывно связана с победами ее отважного, неустрашимого военно-морского флота, - сказал Путин в речи, в которой он говорил об истории флота и обозначил его важность для страны. - Сегодня уже многое делается для развития и обновления ВМФ. В строй вступают современные корабли, совершенствуются системы боевой подготовки личного состава".
Торжества прошли на фоне визита вице-президента США Майка Пенса (Mike Pence) в Эстонию - первого этапа его восточно-европейского турне, в ходе которого он также посетит Грузию и Черногорию, чтобы продемонстрировать поддержу им и НАТО перед лицом того, что администрация США называет "дестабилизирующей деятельностью России на Украине и в других странах".
Как сообщает RT, несколько палубных истребителей Су-33 и Миг-29К, недавно выполнявших боевые задачи в Сирии, приняли участие в авиашоу (во время парада в Санкт-Петербурге). По данным государственных СМИ, Путин заявил о введении в строй 30 новых кораблей для российского флота в следующем году.
Два китайских военных корабля - ракетный эсминец Hefei и фрегат Yunchengа - также приняли участие в главном празднике в Санкт-Петербурге. Присутствие китайских военных кораблей является "важным символом углубления военных связей между Москвой и Пекином", - подчеркивает Роговей.
Присутствие китайских кораблей заинтриговало россиян и стало источником гордости для китайцев, живущих и работающих в России. "Я очень горд, что вижу здесь наши корабли, - сказал в интервью CCTV присутствовавший на параде гражданин Китая Тянь Хаовен (Tian Haowen). - Потому что я чувствую мощь моей страны. И это способствует обеспечению безопасности китайских граждан, которые, как и я, работают за границей".
День Военно-Морского Флота России отмечают с 1939 года. Изначально он праздновался 24 июля, но в в 1980 году День ВМФ был перенесен на последнее воскресенье июля.
Эуан МакКирди (Euan McKirdy)
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31.07.2017
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