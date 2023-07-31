Военные новости: Восточная Европа как логистический плацдарм НАТО



Солдаты из стран НАТО на открытии учений Saber Strike 2015 в Пабраде, Литва

Источник: AP Photo, Mindaugas Kulbis Солдаты из стран НАТО на открытии учений Saber Strike 2015 в Пабраде, ЛитваИсточник: AP Photo, Mindaugas Kulbis

Военные новости, не попавшие на первые полосы

Любая война после первых ударов зависит от того, как эффективно работает военная логистика. Материальное обеспечение - это основа боевых действий. Это не так интересно, как политические игры или военные учения, поэтому новости военной логистики редко добираются до СМИ, но в НАТО сегодня идут активные работы по усовершенствованию логистики в Восточной Европе. Вероятный противник - Россия.

Буквально на днях командующий вооруженными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес отметил, что хотя в Европе и наметился прогресс с военной логистикой, но еще многое предстоит сделать, чтобы ускорить процессы транспортировки техники и живой силы в Европе и чтобы быть готовыми к переброске в случае реальной критической ситуации. Генерал заявил, что нет достаточного количества железнодорожных путей, связывающих Германию и Польшу, и что в случае боевых действий не будет хватать вагонов. Проблему представляют и европейские мосты, которые не могут выдержать танки НАТО. Генерал выступает за создание "военного Шенгена", чтобы быстро доставлять войска в Литву и Румынию через транзитные страны. Пока это сопровождается массой согласований политического и юридического толка. Ходжес также считает, что Германия должна больше тратить на модернизацию своих военных портов, аэродромов и транспортных узлов.

В Польше на базе ВВС Польши у села Повидз сегодня создается логистическая база НАТО. В нее будет вложено 200 миллионов долларов и она станет крупнейшим логистическим хабом сил НАТО, обеспечивающим действия в странах Балтии и на севере Европы. Первые объекты должны официально открыться 1 августа этого года.

Командующий британской армией генерал Ник Картер, комментируя пребывания контингента Великобритании в Эстонии, сказал: "Мы бы очень хотели опробовать процесс взаимодействия с нашими опорными базами в Германии и выдвижения подкреплений в страны Балтии, для нас это была бы отличная тренировка. Во времена холодной войны нам это отлично удавалось, мы точно знали, как мы будем двигаться через границы и все прочие аспекты систем доставки, и нам хотелось бы вновь овладеть этим мастерством. Нам не приходилось заниматься этим в Ираке или Афганистане, но это тот набор навыков, который ожидается от экспедиционной армии".

В марте этого года в Праге прошла конференция по военной логистике, на которой военные структуры и коммерческие компании обсуждали оптимизацию совместных действий в случае войны.

Этим же летом вышла новая книга профессора Томаса-Даррела Янга "Анатомия пост-коммунистических европейских военных институтов: почему реформы провалились". В ней автор дает оценку состоянию вооруженных сил стран бывшего Варшавского договора и республик СССР и предупреждает НАТО, что на фоне растущей военной мощи России Североатлантическому альянсу надо срочно что-то делать с военными реформами в этих странах.

Профессор Янг - не рядовой аналитик. Он - известная и уважаемая фигура в военно-политическом истеблишменте на Западе. Янг работает сегодня в Высшей военно-морской школе США, является консультантом военно-аналитической корпорации RAND, а до этого 12 лет преподавал в Военном колледже армии США. Томас Янг - автор нескольких книг и сотен статей. Его работы читают сенаторы США и советники английских премьер-министров, руководство НАТО и вооруженных сил США. Основная сфера интересов профессора - это военно-политические процессы в Центральной и Восточной Европе и реформирование вооруженных сил.

При этом Томас Янг не просто теоретик. Он занимался планированием и проведением военных реформ непосредственно на местах: в Эстонии (в 2000-2002 годах), Украине (в 2003-2013 годах), Молдове (в 2004-2008 годах), Болгарии (в 2008-2011 годах), Сербии (с 2010-го по сегодняшний день) и Черногории (с 2011-го по сегодняшний день). В 2008 году Томас Янг возглавлял группу американских военных экспертов из Высшей школы военно-морских сил США, которые посетили Грузию за два месяца до начала войны в Южной Осетии.

Новую книгу Янга сегодня внимательно изучают на Западе, и многие считают ее самой трезвой и бескомпромиссной, идущей вразрез с общепринятой и приятной оценкой реального состояния армий на востоке Европы.

Томас Янг в своем труде утверждает, что 25 лет НАТО бездействовало, не принимая всерьез Россию и не занимаясь настоящим реформированием вооруженных сил новых членов Альянса, почивая на лаврах победителя в Холодной войне. За это время Россия окрепла, провела военные реформы и сегодня стремительно модернизирует свою армию, в то время как страны Восточной Европы продолжают полагаться на военную мощь западных партнеров, а сами западные партнеры только недавно после Крыма начали задумываться о происходящем.

Как пишет профессор Янг, безусловно США вкачивали в обучение и модернизацию армий новых партнеров в Европе миллиарды долларов, но по сути сами военные институты этих стран, их логика, структура и руководство, оставались советскими по своему происхождению. Менялся фасад - почти не менялось содержание. Страны Восточной Европы не выказывали инициативы по реформированию, а их западные партнеры и не настаивали. Всех все устраивало. Одна из причин - это удовлетворенность тем, что страны Восточной Европы приняли свое посильное участие в военной кампании сил Коалиции в Афганистане и Ираке. Небольшие подразделения были выделены, натренированы, приняли участие и вернулись. Запад похвалил новых членов, а новые участники войн остались горды своим вкладом. Все довольны, но это - не реформы.

Янг сетует, что военная техника стран Восточной Европы сегодня в прямом смысле ржавеет на складах. Личный состав не готов к реальным боевым действиям, у пилотов мизерные часы налетов. И, как пишет Янг, самое худшее для НАТО, что на самом деле не происходит никакой реальной модернизации или замены военной техники.

Американский планировщик предупреждает НАТО и США, что в случае агрессии со стороны России первый удар придется на Восточную и Центральную Европу, которая станет передовым рубежом обороны альянса. Было бы странно, по его мнению, до недавних пор не придавать этому самое серьезное значение.

В 2014 году от членов НАТО снова потребовали выделять 2% бюджета страны на оборону, но вопрос о реальной военной эффективности этих расходов мало кто задавал. Цифра в 2% ВВП обсуждается еще с 70-х годов прошлого века. Томас Янг считает, что 2% ничего не дадут в плане обороноспособности членов альянса. Больше денег не означает автоматически больше военных стратегических возможностей.

Самое интересное, что эксперт не ограничивается технической стороной вопроса. Янг говорит о том, что НАТО и странам Запада пора переставать отводить себе лишь техническую роль, заботясь только о тактике и экипировке, что Запад высылал немного техники и отправлял своих инструкторов для обучения восточноевропейских солдат и офицеров на разных курсах, время от времени проводил военные учения, отдавая на откуп стратегическое планирование и управление вооруженными силами местному военно-политическому руководству стран Восточной Европы.

Это не подготовит Восточную Европу к масштабному противостоянию с Россией. Томас Янг считает, что Западу пришло время брать и стратегическое планирование в Восточной Европе в свои руки.

Он идет еще дальше и пишет, что реформирование военных институтов - это не техническая, а в первую очередь политическая задача. Янг рекомендует Западу ужесточить свое отношение к восточным партнерам и добиваться от них политических изменений и принятия "западных демократических принципов" оборонной политики на национальном уровне.

Восточная Европа должна, по мнению военного профессора, перенять западные методы военного планирования, обучать своих военных лидеров в русле западных практик и, чуть ли не самое главное, радикально изменить систему логистики и материального обеспечения, которая до сих пор зиждется на советском опыте. Восточная Европа сегодня не готова с точки зрения логистики даже просто принять масштабную помощь Запада в случае войны.

Янг часто пишет о военной логистике в своих трудах. Восточная Европа не готова к логистической поддержке военных действий против вероятного противника, а никто и не скрывает, что это Россия, и события в Крыму и на Донбассе, по мнению Янга, тому яркий пример. И реформы надо проводить как можно быстрее, потому что, как считает Томас Янг, "Путин больше не даст Западу еще 25 лет" на их завершение.

Илья Плеханов